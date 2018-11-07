7 ноября: О самоограничении и снэпкотиках

Доброе утро!

О погоде: еще вчера обещали солнце, а сегодня рисуют то ли снег, то ли дождь… Ну ничего, прорвемся:

Начинаем утро с мультика!

В последнее время стало модно среди музыкантов озвучивать мультики «вживую». Мы с вами недавно смотрели, как это делал мини-оркестр. Вот и еще один завирусившийся пример. 16-летняя девушка озвучила культовый эпизод из «Тома и Джерри» на фортепиано! Уже больше 8 миллионов просмотров:

А теперь капелька милоты.

Собака пользовательницы твиттера jensenmares часто не может попасть в дом из-за невидимого барьера — ее питомец почему-то считает, что дверь заперта. Пес просто садится и ждет, пока хозяева подойдут к нему и сделают вид, будто открывают дверь — ради достоверности они даже добавляют звуковые эффекты. Только после этого ритуала пес возвращается домой.

Тот самый случай, когда рамки только у тебя в голове:

Новости!

Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2018 года. Имя победителя объявил телеведущий Джимми Фэллон в передаче The Tonight Show. Самым горячим стал британский актёр Идрис Эльба! Вы могли видеть его в фильмах «Тёмная башня», «28 недель спустя», «Рок-н-рольщик», «Прометей», «Тихоокеанский рубеж», трилогии «Тор», а также в сериале «Лютер», где он сыграл главного героя. Идрис признался, что сначала не поверил в свою победу: «Я подумал — „Не может быть. Правда?“ Потом посмотрел в зеркало и понял, что в тот день я был действительно сексуален. А если серьёзно, то мне было очень приятно. Это приятный сюрприз, который укрепил мою самооценку», — рассказал Эльба. В предыдущие годы в этой номинации побеждали такие звёзды, как Дэвид Бекхэм, Дуэйн «Скала» Джонсон, Крис Хемсворт, Адам Левин и другие. Кстати, в последний год было много слухов о новом фильме про Джеймса Бонда. Идрис Эльба считается одним из главных кандидатов на эту роль.

Российский разработчик программного обеспечения Deus представил приложение виртуальной реальности для фитнес-клубов Deus Fit. В комплект Immersive Cycling входят очки, датчик отслеживания движений и программное обеспечение. Приложение для Deus Fit с копиями реальных велотрасс создано вместе с профессиональными спортсменами. Первая система линейки Immersive Cycling разработана для велотренажеров и совместима с очками виртуальной реальности на платформе SteamVR, в том числе HTC Vive и Oculus Rift. Пользователи могут участвовать в групповом сайклинге и соревнованиях. Им доступны индивидуальные тренировки и режим инструктора. Можно также выбрать аркадный режим, предполагающий сценарии с погонями и стрельбой. Желающие могут, в том числе, посоревноваться с профессиональными велогонщиками или улучшить свой результат. Система в реальном времени отслеживает физические показатели спортсмена (пульс, калории, скорость). Релиз приложения запланирован на первый или второй квартал 2019 года.

Помните безумный маркетинговый ход KFC в США, когда они пообещали подарить 11 тысяч долларов родителям младенца, который родится 9 сентября и получит имя Харланд — в честь полковника Сандерса, придумавшего знаменитую жареную курочку из Кентукки? Все еще распереживались, что как же так — мам девочек оставили не у дел, ведь вряд ли малышку назовут мужским именем! А зря боялись. На днях KFC объявили, что победу в конкурсе одержала именно девочка! Малышка Харланд Роуз родилась 9 сентября 2018 года. Ее вес при рождении составил 3600 граммов, а рост — 53 сантиметра. Родители девочки говорят, что сокращенно будут звать ее Харли. Предполагается, что подарок от KFC они потратят на образование малышки.

Время для музыкальной паузы!

Есть у нас тут фанаты The Beatles? На днях у группы, распавшейся, на минуточку, в 1970 году, вышел клип на записанную 50 лет назад песню «Glass Onion» с десятого студийного альбома группы «White Album». Клип приурочен к 50-летию этого альбома. Видео состоит из архивных кадров с участниками группы:

Капелька ностальгии от ЦСКА (да, вот так).

Сегодня ЦСКА сыграет дома матч Лиги чемпионов против "Ромы". К этой игре российский клуб выпустил занимательное промо, стилизованное под любимую игру нашего детства. Очень креативный подход:

Художница и дизайнер Одри посвящает свободное время любимым котам – Оскару, Майе и Луи. Днём девушка работает, а ночью запускает фотошоп и превращает своих котиков в других животных! Получается круто и смешно. Питомец может стать пандой, зайцем, змеёй, белкой, совой… Одри называет себя художницей в жанре SnapCat (снэпкот).

«Обычно я начинаю с поиска картинки и животного, в которое превратится один из моих котов, а уже потом ищу подходящую фотографию в своём огромном архиве», – рассказала Одри.