23 октября: Сон в рабочее время - это признак особого усердия!

Всем привет!

Машины все переобули? Похолодало, одна-а-ако:

Забавный утренний комикс:

А вы во сколько встаете?)

Рекорд!

Учитель из Индии по имени Динеш сумел засунуть себе в рот 22 горящих свечи. Говорить бессмысленно, надо смотреть:

Кстати, этот же самый учитель не впервые покоряет Книгу рекордов Гиннесса своим… кхм… большим ртом. Например, раньше он уже получал именную страницу за самое большое количество виноградин, съеденных за одну минуту (73 штуки!):

У Динеша и другие рекорды были, но эти самые интересные, чесслово. Строгий контроль качества на входе в «Утро»!

Новости!

Помните, как в этом году у всех бомбило от инстаграм-стартапа с шикарным букетом напрокат ради пары фоточек? Есть тема покруче. Московская студия предлагает арендовать частный самолёт для фотосессии: всего 14 тысяч рублей, и у вас в кармане несколько десятков снимков из «личного бизнес-джета». Подписчики в инста сойдут с ума!

Ладно, теперь только факты. Для страждущих. Услугу продает Private Jet Studio. Тема свеженькая — фотосессии проводят с сентября. Съёмки на борту «личного» самолёта проводят в студии на «Мосфильме», а на фоне фюзеляжа — в аэропорту Внуково. Стоимость услуги внутри Gulfstream G650 варьируется от 14 до 25 тысяч рублей, а около частного бизнес-джета Falcon, Bombardier или Gulfstream — от 70 тысяч рублей. В стоимость входят аренда студии или самолёта, двухчасовая работа фотографа и услуги визажиста. За отдельную плату можно попросить накрыть на стол или принести напитки:

— Мы видим в этом эстетическую историю, к примеру, как люди арендуют породистых скакунов для красивых съёмок. Мы хотим заниматься не просто продажей какого-то пафоса, а более высоким уровнем — видеопродакшн, фотосессии модных журналов и так далее. Это для тех, кто любит фильмы о Джеймсе Бонде, — рассказывает Наталья, представитель Private Jet Studio.

Французское издательство Super Terrain создало новое издание классического романа Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту», в котором рассказывается о мире, где книги запрещены, и существуют специальные отделения пожарных, которые сжигают литературу. Новое издание буквально выворачивает идею фантаста наизнанку, ведь чтобы прочитать роман, придется использовать огонь! Книга была разработана в лаборатории Шарля Нипеля при академии Яна ван Эйка, исследовательском институте, который известен своими экспериментами в области материалов и медиа. Страницы книги абсолютно черные, но если провести над ними, например, зажигалкой, буквально обжечь их, чернила, активирующиеся от повышенной температуры, исчезают и показывается спрятанный под ними текст.

Во Франции начали сбор денег на памятник первой (и пока единственной) кошке-космонавту. Фелисетт (на первом фото она крайняя слева) слетала в космос в 1963 году: 18 октября ракета с кошкой стартовала с космодрома Хаммагир во Франции. На высоте 160 километров капсула с животным отделилась и на парашюте вернулась на Землю. В следующие три месяца её изучали в лаборатории, после чего усыпили для продолжения исследований. И, как считают энтузиасты, незаслуженно забыли первую кошку-космонавта. Чтобы увековечить память о ней, энтузиаст, креативный директор компании Anomaly London Мэтью Гай, хотел бы установить 1,5-метровый бронзовый памятник в Париже, откуда она родом. За пожертвования на памятник предложили аксессуары с принтом Фелисетт: сумки, блокноты, постеры на стену и 30-сантиметровую копию статуи из Парижа с упоминанием на мемориальной доске. Уже собрано 10 тысяч фунтов из 40 необходимых.

Для киноманов.

Тут умельцы пересняли трейлер «Лиги Справедливости», заменив главных героев на домашних любимцев. Такая милота:

Ну, а теперь настоящий трейлер:

Премьера намечена на 16 ноября!

Полезное видео от "Настоящее время", которое поможет нам всем пережить понедельник.

Сон в рабочее время считается признаком особого усердия

в Японии.

Прикорните на рабочем месте. Тссс!

Добавим немного виртуального тепла в этот прохладный понедельник. Дизайнер Алпер Достал из Вены в своих работах как бы «растапливает» картины известных художников. "«Выставка горячего искусства» — серия работ, которые должны показать, что могло бы произойти, если очень жарким летом мы остались бы без кондиционера", — рассказывает Достал. Очень и очень круто: