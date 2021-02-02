2 февраля: из интернет-драм в лирические песни и очень большие бутерброды

Доброе утро! Мы собрали для вас несколько забавных новостей, чтобы начать новый день с позитива. Поехали!

Немного солнца не повредит. Сегодня в Туле будет малооблачно, а температура воздуха днем опустится до -10 градусов Цельсия.

30-летний канадский тиктокер с ником Lubalin стал известен благодаря тому, что поет песни по мотивам драм в интернете. Не драм уровня «твиттер и фейсбук против сторонников Дональда Трампа». Нет-нет, речь о постах и комментариях на приземленные темы: про масло, съемное жилье или соусы к салату.

Его последнее произведение — как раз про соусы. Но оно особенное не только поэтому: в этом видео с Lubalin снялись телеведущий Джимми Фэллон и актриса Элисон Бри. Вот что у них получилось:

Если вы не понимаете английский язык, то вот краткий пересказ спора: комментаторы рассказывают, какой соус для салата их любимый. Многие называют блю-чиз, сделанный на основе сыра с плесенью. И каждому из таких комментаторов женщина по имени Кэти, которую озвучивает Элисон Бри, с отвращением отвечает: «В блю-чиз — плесень».

Песня про блю-чиз — всего четвертая в серии про интернет-драмы от Lubalin. Он начал эту серию в декабре 2020 года с видео на основе переписки в фейсбуке: там один пользователь спрашивает у другого, доступна ли еще квартира из его объявления. Тот отвечает, что да, объявление в силе, но затем разговор приобретает неожиданный поворот: первый собеседник (тот, что начал разговор) просит перестать ему написывать!

Вторая песня была про Кэролайн, которая якобы присвоила себе чужой рецепт запеканки из брокколи.

В третьем видео нет никакого спора, это перепевка поста одного человека. Но драмы — хоть отбавляй. «Я не хочу встречать людей. Мне не нужны новые друзья. Мне просто нужно масло. Мас-лооооооо».

Павел Артемьев в рамках проекта Artemiev на днях презентовал песню «Инстинктивно», записанную вместе с Мусей Тотибадзе. На наш взгляд, композиция получилась довольно ординарной и нишевой, без какой-либо претензии на массовый успех. Куда больше интереса у нас вызвала новость о том, что Павел озвучил Дэвида Боуи в фильме «Дэвид Боуи. Человек со звезды». Сегодня слушаем Artemiev & Муся Тотибадзе — «Инстинктивно».

Когда-нибудь видели, чтобы хлеб нарезали вдоль, а не поперек? Теперь видели! И мы можем все объяснить. Во-первых, нарезанный вдоль хлеб — это красиво…

Во-вторых, этому есть объяснение! Оказывается, так в Венесуэле и Бразилии готовят гигантские многоэтажные сэндвичи, которые выглядят как торт «Наполеон» — и другой хлеб для них просто не подойдет.

Купить нарезанный вдоль хлеб можно не только в Венесуэле, но и, к примеру, в Швеции.

Используется он примерно для тех же целей — то есть больших сэндвичей с майонезом и, допустим, картофельными чипсами. Сами шведы утверждают, что это очень (даже не так — ОЧЕНЬ) вкусно.

А это как бонус. М-м-м, поджаристый!

А вы бы хотели попробовать такой бутерброд? Пишите об этом в комментариях. А еще лучше расскажите, как выглядит ваш любимый завтрак.

Животные в мультфильмах умеют разговаривать, да и вообще их поведение мало чем отличается от человеческого. Разве что иногда они вспоминают, что у них лапки. Поэтому хуманизация так манит многих художников. Сегодня мы познакомим вас с работами немецкого иллюстратора Алекса Пика, который мастерски превращает диснеевских животных и в людей, а людей — в животных.

Хорошего дня и теплого настроения!