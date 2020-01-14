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Утро в Туле
14 января: в метро без штанов, соседский дед – рок-звезда и водопад наоборот

14 января: в метро без штанов, соседский дед – рок-звезда и водопад наоборот

Доброе утро! Еще не успели сдуться и готовы к трудовым подвигам?

Если нет - не беда, вкусный завтрак, зарядка и хорошие новости создадут боевой настрой.

Особенно сегодня радуются мурманчане – у них наконец-то закончилась полярная ночь, которая длилась почти два месяца.

 

За окном до -3 и небольшой снег.

 

В Сети появился видеоролик, сделанный недалеко от Дании. На его кадрах запечатлен водопад, который течет вверх по горе.

Необычное природное явление ученые склоняются объяснять как оптическую иллюзию – на самом деле это не потоки воды, а плотный вихрь испарившихся капель.

 

На днях в Лондонском метро прошла традиционная и немного чудаковатая акция – пассажиры массово разделись до трусов, чтобы развеселить друг друга. В назначенный час участники оголили ноги до трусов. У этой акции есть свои правила  - нельзя надевать белье, которое может раздражать или расстроить окружающих.

 

И небольшой лайфхак, как назойливому соседу стать рок-звездой. Пожилой американец раздраженно стучал метлой в потолок, когда его соседи сверху и по совместительству рок-музыканты работали над новой песней. Запись у музыкантов шла очень тяжело, а вот этот глухой стук неожиданно вдохновил исполнителей и им удалось завершить работу над хитом. После этого музыканты позвали старика к себе в группу, но тот отказался, расценив приглашение как шутку.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим трогательный клип Елки и Мари Краймбрери на песню про мам.

 

В галерее сегодня – снимки первого в этом году Северного сияния в разных уголках планеты. Красота!

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