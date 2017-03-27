27 марта: Зима вернулась!

Всем привет! Понедельник встретил нас снегом. Пусть синоптики и предупреждали, но все равно как-то неожиданно и пугающе. Кто еще успел убрать все зимние вещи подальше в шкаф? Или, может, есть такие, кто уже и машины переобул?.. Короче, истина подтверждается: зима всегда приходит неожиданно. Особенно весной.

Настроение вот такое:

Ладно, забудем про "прелести погоды". Лучше посмотрим чего-нибудь интересненькое. Например, видео в стиле "цепная реакция" - это всегда увлекает! К тому же это видео зафиксировало очередной мировой рекорд.

Итак, объясняем, что происходит. Недавно команда Incredible Science Machine установила рекорд Гиннесса по максимальному количеству доминошек (76017 штук), выложенных в круг и участвующих в завораживающей цепной реакции. Впрочем, там и до этого круга (кульминация видео) есть на что взглянуть. 18 экспертам потребовалось 10 дней на то, чтобы организовать это нереальное шоу. Хватит слов, смотрим видео ниже:

Милота дня - видео очень в тему, думали, что уж не представится шанс опубликовать... Итак, снег! Старший пес спасательной команды на горнолыжном курорте в Калифорнии Траки очень любит прокатиться с горы в свободное время:

Новости!

Фотограф из Гонконга Альбертино построил моментальную фотокамеру из LEGO. Снимки появляются через несколько минут. Магия!

В Болгарии сотрудники компании Coca-Cola построили огромную мозаику (площадь 250 кв.метров) из пустых бутылок. Всего потребовалось 72933 бутылки из-под Coca-Cola, Coca-Cola Zero и Schweppes! Ну и два часа работы. В итоге - вау-вау! - сертификат Книги рекордов Гиннесса за самую большую мозаику, построенную из стеклянных бутылок!

Учёные признали существование вида облаков undulatus asperatus. Исследователь из Лондона, который их обнаружил, добивался этого больше 10 лет. Облака напоминают морские волны, но в пасмурную погоду выглядят зловеще, словно «облака в Судный день». Согласно новой классификации они получили латинское название asperitas, что переводится как «шероховатость». Просто посмотрите, ужас:

Музыкальная пауза! Гавайская певица под псевдонимом Kawehi опубликовала на своём YouTube-канале видео, в котором в одиночку исполнила песню на нескольких инструментах. Девушка использовала синтезатор, микрофон и специальное оборудование, закреплённые на её теле, чтобы микшировать звуки и накладывать их друг на друга. Причем происходило это прямо на улице!

Впрочем, у Kawehi есть еще много достойных внимания музыкальных работ. Например, каверы на известных исполнителей вроде Майкла Джексона или "Нирваны". В них она также использовала синтезатор, битбокс, драм-машину и собственный голос.

Киноманы и комиксолюбы! Готовность №1. Появился первый трейлер фильма «Лига справедливости». По сюжету фильма Бэтмен (Бен Аффлек) вместе с Чудо-женщиной (Галь Гадот) собирают команду супергероев с Флэшем (Эзра Миллер), Киборгом (Рэй Фишер) и Акваменом (Джейсон Момоа), чтобы противостоять новой, более опасной угрозе для человечества. Российская премьера картины назначена на 16 ноября 2017 года.

И галерея напоследок. Французский мультипликатор и аниме-художник Томас Ромен превращает рисунки своих сыновей в очень крутые иллюстрации. Так вот откуда художники черпают вдохновение: