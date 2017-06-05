5 июня: Дед Мороз и лето

Приветик!

Погода на неделю: синоптики обещают, что станет чуть теплее. Но все равно до понятия "лето" еще далеко:

Впрочем, нам остается только порадоваться, что на выходных обошлось без снегопадов. А то вот в Норильске, например, суббота прошла так:

Сейчас скажете - "Норильск, немудрено!". Ок, вот вам второй день лета в Смоленской области:

Короче, все предпосылки к тому, чтобы начать день с тематического мультика и поставить уже наконец ёлку!

Чтоб проснуться, смотрим следующее видео. Олег Шерстяченко, экстремал из Екатеринбурга, проехался на гироскутере по бордюру крыши небоскреба в Гонконге.

Новости!

Японский «Макдоналдс» начал продавать футболки, кепки, чехлы для мобильников и сумки с логотипом «Биг-Мака». Стоимость аксессуаров начинается от 3,900 йен (около 2 тысяч рублей). Купить кепки и футболки от «Макдоналдса» можно только на сайте компании Rakuten, при этом их тираж сильно ограничен. Продажи будут идти до 27 июня.

Инженеры из Университета Тохоку в Японии создали первого робота-танцора, который, танцуя в паре с человеком, не просто повторяет движения, а ведет партнера и подсказывает ему правильные шаги. Высота робота почти 2 метра, он передвигается на колесах, однако верхняя часть туловища полностью имитирует движения реального танцора. Встроенные датчик усилия и два лазерных дальномера отслеживают движения человека, а компьютерная программа сравнивает их с записанными в памяти шагами профессионального танцора. При необходимости робот подсказывает, как правильно делать то или иное движение. Через некоторое время «учитель» уменьшает силу захвата, чтобы человек стал танцевать свободнее и меньше полагался на машину. Эффективность программы проверили на шести добровольцах, которые раньше никогда не вальсировали. Пятеро из них с помощью робота быстро выучили базовые шаги. По словам создателей робота-танцора, в будущем его можно будет запрограммировать на обучение различным видам спорта. Также робот сможет помогать пациентам во время физической реабилитации.

А в Италии подвели итоги эксперимента по продаже Nutella с эксклюзивными дизайнами! Уникальные этикетки были созданы при помощи специального алгоритма, сочетающего в себе десятки узоров и цветов, объединённых вместе в разной последовательности. Всего их было порядка семи миллионов. Как подчёркивают сотрудники рекламного агентства Ogilvy & Mather Italia, проводившего эксперимент, тираж банок распродали в итальянских супермаркетах за один месяц. «Мы считаем, что Nutella может быть столь же особенной и выразительной, как и каждый из её покупателей», — говорится в заявлении агентства. После успешного завершения проекта, производитель планирует запуск акции в других странах Европы, начиная с Франции. Насчет России пока нет точных данных, но очень хочется такую красивую баночку...

Музыкальная пауза!

Сотрудники «Яндекса» Алексей Тихонов и Иван Ямщиков создали нейросеть, генерирующую музыку в разных стилях. Эта программа написала несколько треков в стиле Александра Скрябина — в этом году исполнилось 145 лет со дня рождения композитора. После этого композитор и эксперт по творчеству Скрябина Мария Чернова написала аранжировку и свела вместе треки нейросети, создав единую композицию. Ее исполнили на конференции YaC в Москве (на прошлой неделе). Главную партию на терменвоксе сыграл Петр Термен — правнук создателя музыкального инструмента Льва Термена. Ему аккомпанировал камерный оркестр. Свет и графику для видеоряда, который сопровождал исполнение, тоже сочинила программа.

На видео выступление Петра Термена и оркестра начинается на отметке 1:38.

В понедельник, когда мечты об отпуске как никогда сильны, предлагаем составить идеальное заявление начальнику. Для этого воспользуемся конструктором сумасшедших заявлений на сайте Тинькофф Банка (не реклама). Заявление можно составить вручную из предложенных вариантов или попросить компьютер сделать это за вас. Мы ленивы, поэтому воспользовались вторым вариантом:

Там, кстати, можно даже выиграть мили - случайная выборка среди всех авторов заявлений.

А у вас какое заявление на отпуск получилось? Выкладывайте в комментах!

В галерее сегодня будет спать кошечка Софи - в своей любимой игрушечной кроватке. А вы идите на работу.