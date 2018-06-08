8 июня: «Чужой» в Анапе и кролик Пу

Доброе утро! Пятница-обманщица уже наступила!

Ох уж эти пятницы, после которых идет рабочая суббота…

Экстремальное видео для легкого пробуждения!

Американский водитель проехал более двух километров задним ходом из-за сломавшейся коробки передач: пересёк несколько сложных развязок, постоял на светофорах и припарковался. Выглядит просто невероятно, но это ПРАВДА:

А теперь капелька милоты.

Знаете, как превратить безобидного кролика в ужасное (но немного грустное) чудовище? Хозяйка милого кролика по кличке Пу из Японии знает!

Вот так Пу выглядит обычно. Милый, правда?

А теперь приклеим ему на попку игрушечные глазки! Воу:

Впрочем, можно также поэкспериментировать и приклеить игрушечные глазки на морд, очку кроля. Тоже весьма и весьма забавно:

(не волнуйтесь, настоящие глаза у кролика по бокам головы, а игрушечные приклеены на шерстку рядом с веками)

Новости!

В начале июня в Анапе в акватории Черного моря дайверы установили скульптуру по мотивам фильма «Чужой». Она выполнена из автомобильных запчастей. Вес составляет около 300 кг, высота — 1,6 метра, длина — около 2,5 метра. Прошлой осенью здесь, на дне моря, уже появлялся один инопланетянин. Но на зиму его убрали, опасаясь шторма. За это время дайверы-инициаторы проекта успели создать не только вторую фигуру ксеноморфа, но также обломки его «корабля» и «яйца» инопланетян. Теперь там целый «парк развлечений» для местных дайверов и туристов!

Компания Coca-Cola выпустила в Японии прозрачную колу: бесцветный напиток с ароматом лимона и, как утверждают производители, без калорий. Цена за полулитровую бутылку — $1.69, банка в 280 мл будет стоить чуть больше доллара. Отмечается, что Coca-Cola целый год разрабатывала новый вкус для японского рынка. Напиток уже попробовали журналисты японского сайта Soranews24. По их словам, новинку почти невозможно отличить от оригинала. Но при этом чувствуется, что прозрачная кола не такая сладкая.

Отделение KFC в Великобритании и Ирландии планирует в 2018 году в тестовом режиме начать продавать вегетарианскую «курицу». Если этот эксперимент завершится удачно, компания может запустить новый продукт к 2019 году. В компании пояснили, что это не уступка активистам за права животных, а часть плана по сокращению калорий в порции на 20% к 2025 году. Вегетарианская «курица» станет первой в своем роде в меню ресторанов быстрого питания.

Музыкальная пауза!

Автор ютьюб-канала TECHNICally Possible с помощью конструктора лего соорудил механизм, который работает в режиме караоке для трека «Harder Better Faster Stronger» группы Daft Punk.

Конструкция состоит из двух частей: первая, неподвижная, представляет собой составленный из деталей лего набор слов из текста трека. Вторая — программируемый робот LEGO Mindstorms: автор закрепил на нем камеру GoPro и подстроил ее передвижение в такт сингла.

Людям с нежным вестибулярным аппаратом смотреть осторожно: камера дергается слишком резко!

А теперь объединяем нашу «музыкальную паузу» с рубрикой для киноманов. Перемешиваем… и вуаля!

Сергей Безруков создал свою рок-группу — и на днях она выпустила клип на дебютный трек! Актёр заявил, что всегда хотел быть рок-музыкантом, и теперь его юношеская мечта сбылась:

В галерее пандочки, которые точно помогут нам пережить этот непростой день. Держитесь! Последний рывочек — и будет три дня выходных! Юххууу!