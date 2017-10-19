19 октября: Дурианчика не желаете?

Доброе утро! Уже четверг. Еще чуть-чуть продержаться до спасительных выходных!..

Начнем утро с вонючего бодрящего видео "к завтраку".

Вы когда-нибудь пробовали дуриан? Это такой жутко пахнущий фрукт, что в некоторых странах его не разрешают проносить в отели и в салон самолета. О дуриане как-то раз очень поэтично писала главная путешественница Myslo Татьяна Афанасьева, вот здесь.

100 людей из этого видео не знали, что такое дуриан. Поэтому в принципе были не против попробовать загадочный фрукт. И реакцию у всех была абсолютно разная. Одни говорили, что он пахнет как «мусор, который находился под лампой накаливания», а другим он напомнил манго. Те же, кто его уже когда-то пробовал, сразу же отказывались. Некоторые даже убегали в другую комнату.

Итак, вот оно, жестокое испытание в стиле "Последнего героя" или "Фактора страха":

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