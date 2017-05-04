4 мая: кот-матрос и искусственные президенты

Бодрое утро! Сегодняшний максимум на термометре — +13° С. Да-да, та де картина, что и вчера. По крайней мере, по версии синоптиков.

А теперь — к новостям!

Мы знакомили вас со многими животными, которых взяли на службу в ту или иную госстуктуру. А сегодня речь пойдет о коте-моряке.

Знакомьтесь, усатый «матрос» военно-морского флота России Сергей Иванович. Он живет на борту гвардейского ракетного крейсера «Москва» и участвует в походе в Средиземное море.

Заглянем в Твиттер Минобороны.

А ведь Сергей Иванович времени даром не теряет!

Ранее в Минобороны отмечали, что кот участвовал в походе российского флота к берегам Сирии. Пользователи в комментариях пытались угадать его имя, называя «Котовскиным» или «Матроскиным».

Британское издание Telegraph в заметке про кота добавило: «Хотя Запад и Россия имеют много разногласий, их объединяет одна вещь — любовь к котам».

В декабре 2016 года у Министерства иностранных дел Великобритании появился новый сотрудник — кот Палмерстон.

Американский художник нашел свое призвание.

2 мая пользователи обратили внимание на видео, где мужчина - в маске маленькой девочки. Комментаторы назвали ролик «пугающим» из-за сочетания очень реалистичной маски со взрослым телом и «мёртвыми глазами».

Маску создал художник из Денвера (штат Колорадо) Ландон Майер (Landon Meier). В 2000-м году он начал продавать детские маски, однако потом переключился на «лица» звёзд. За 17 лет он сделал множество работ. Самые известные - маски актёров Чарли Шина («Взвод»), Питера Динклейджа («Игра престолов»), Брайана Крэнстона («Во все тяжкие»), боксёра Майка Тайсона и президента США Барака Обамы.

Для создания основы для маски Майер использует 3D-принтер, после чего раскрашивает и дополняет её деталями: морщинами и волосами. Для достижения максимального сходства с «оригиналом» художник анализирует десятки фотографий лица с различных ракурсов. По словам Майера, на некоторые работы он тратит несколько недель или даже месяцев

Поезд-люкс с двухэтажным купе, рестораном, живой музыкой и зонами отдыха с панорамными окнами. Скажете, сказочки? Ан нет! Такой эксклюзивный состав совершил свой первый рейс в Японии. Его дизайнер Кен Киёюки Окуяма.

Поезд, разработанный дизайнером Кеном Киёюки Окуямой, состоит из десяти вагонов, в шести из них - двухэтажные люкс-купе с туалетной и ванной комнатами. Для пассажиров предусмотрены ресторан с изысканной кухней и живой музыкой, две зоны отдыха с панорамными окнами и бар.

Во время путешествия поезд совершает несколько остановок.

В East Japan Railway озвучили стоимость билетов — от 4,4 до 10 тысяч долларов. В цену включены проезд и питание. Продолжительность поездки составляет - от двух до четырёх дней в зависимости от рейса. Высокая стоимость путешествий не помешала желающим забронировать билеты на год вперёд.

А вот пример эталонной дисциплинированности.

На снимке - длинная очередь. Люди продолжили выстраиваться аккуратными «петлями» даже после того, как закончились специальные перегородки. Фото сделано в Великобритании.

Запись попала в топ и за несколько часов собрала свыше пяти тысяч комментариев. Комментаторы заметили, что такая «суперспособность» может делать людей очень скучными, а «когда англичанин стоит на месте, он образует очередь из одного человека».

Также они заверили, что эта способность работает на территории страны везде, кроме пабов.

В галерее сегодня мимимишные хомячки. Чудесного дня, туляки!