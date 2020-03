18 марта: гамак для груди и крестики-нолики с черепахой

Доброе утро! Много лет назад 18 марта изобрели электрическую бритву, впервые вышли в открытый космос и завели первый блог в ЖЖ. Желаем и вам продуктивной среды, кто знает, может быть, именно сегодня вы сделаете что-то, о чем с гордостью будут вспоминать потомки.

Одевайтесь теплее и не забудьте зонтик. За окном сегодня ветрено, а к вечеру ожидается дождик.

Во время карантина в чикагском зоопарке выпустили пингвинов на экскурсию территории.

The adventure continues! ????

This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) ?? pic.twitter.com/VdxN3oQAfe