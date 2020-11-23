23 ноября: топ ненадежных паролей и киберпанк в современной Рязани

Доброе утро, туляки! Начинаем новую рабочую неделю с порции хороших новостей. Поехали!

Лепим мини-снеговиков. Последнюю неделю ноября начинаем со снега, температура воздуха прогреется до +2 градусов.

Менеджер паролей NordPass составил список из 200 худших комбинаций 2020 года. Первые места в антирейтинге заняли старожилы – пароли 123456 и password, которые можно взломать за считанные секунды. Но не стоит унывать – надёжный пароль придумать возможно (инструкция от разработчиков ниже).

По данным NordPass, пользователи интернета продолжают защищать личные данные с помощью классических паролей. Список антирейтинга из 200 комбинаций в 2020 году возглавил пароль 123456, который использовали два с половиной миллиона человек, при этом хакеры взломали комбинацию 23 миллиона раз. Исходя из статистики именно этот пароль занимает лидирующую позицию практически ежегодно.

В топ-10 вошли усовершенствованные варианты: 123456789, password, 12345678, 111111 и дебютант 2020 года picture1. На хакинг паролей из микса цифр и букв понадобится около трёх часов, но, по словам разработчиков, это не делает комбинацию более защищённой. Полный список паролей можно посмотреть на сайте NordPass.

Десятку антирейтинга завершила нестандартная комбинация senha (с португальского «пароль»). NordPass обращает внимание, что около половины комбинаций (78) вошли в список повторно, что в очередной раз подтверждает незащищённость личных данных пользователей интернета.

Кроме того, пароли из последовательности букв (например, qwertyuiop) взламываются менее чем за секунду. Комбинации с заглавной буквой (Million2) имеют меньшую статистику, но так же не защищают информацию от мошенников.

В своём отчёте NordPass дал несколько советов по кибербезопасности. Разработчики рекомендовали не повторять пароли для каждой учётной записи, использовать не менее 12 символов из строчных и прописных букв, цифр и символов. При этом ни при каких обстоятельствах не следует выбирать комбинации, связанные с личными данными. Плюсом станет двухфакторная аутентификация и работа с менеджером паролей.

Признавайтесь, а вы используете простые или повторяющиеся пароли? Или может вы можете поделиться в комментариях секретами кибербезопасности?

Василий Вакуленко подарил себе на 40-летие невыносимо насыщенный альбом — 23 песни, два часа музыки, фиты с Нойзом, Скриптонитом, T-Fest, ATL и так далее. В титульном треке рэпер — как заправский рубаха-парень — благодарит и обнимает всех своих поклонников под бодрый электро-фанк. Сегодня слушаем Басту «Баста 40».

Режиссер и сценарист из Москвы Сергей Васильев, занимающийся видеопродакшеном, выпустил короткометражный фильм «Русская кибердеревня».

Ролик снят в жанре псевдодокументального фильма с использованием спецэффектов: главный герой, рязанский фермер Николай, гуляет по родному селу и рассказывает о жизни в футуристическом поселке. На фоне — коровы с QR-кодами, которых доят и кормят роботы производства «Izhevsk Dynamics».

«Govoryat, u nas plohie dorogi. Eto erunda. Nam oni voobsche ne nuzhny», — на ломаном английском объясняет Николай, пролетая над дорогой на «УАЗе» с репульсорами вместо колес. Рядом стоит знак с предупреждением: «Внимание! Воздушные ямы».

Еще в ролике можно услышать русскую кибернародную песню: «Полетели коптеры, полетели сизые. По полю, по полюшку, ой да по небу сызнова. Ой, железная ты птица, не понять тебе меня. Все летает над землицей коптер-птица без гнезда». Есть там и такие строчки: «На земле сидел андроид, опустивши голову. Отчего тоскует робот? От апгрейда нового». Песню исполнил фольклорный ансамбль «Ваня», состоящий из выпускниц Гнесинского колледжа.

В короткометражке хватает и других любопытных деталей: к примеру, Николай показывает, что в его селе больше не занимаются реставрацией культурных памятников. Зачем, ведь есть голограммы! Правда, они не всегда прогружаются… А в конце оказывается, что ферма вовсе не в Рязани, а на Марсе (ну или это филиал Рязани на Марсе).

Роль Николая исполнил актер дубляжа и соавтор передачи о видеоиграх «От винта!» Сергей Чихачев. Фильм сняли в конце августа в селе Кисьва под Рязанью на реальной ферме. Графикой для короткометражки занималось 25 человек. Пост-продакшен видео занял несколько месяцев. Режиссер фильма Сергей Васильев пообещал, что, если ролик понравится зрителям, они снимут продолжение.

В мире бессчётное количество вещей, способных упростить нашу жизнь. Как правило, их сооружением занимаются специально обученные люди, а нам лишь остаётся пользоваться результатами их труда. Но среди нас есть и те, кто не привык обращаться к специалистам и предпочитает делать всё своими руками. И смекалке этих людей можно только позавидовать!

Сегодня мы собрали для вас несколько примеров «бытовой инженерии», до которой додумались пользователи сети, а после охотно поделились результатами своей работы. И эти выдумки достойны восхищения, но некоторые из них лучше не повторять.

Хорошего дня и продуктивной недели!