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19 ноября: кот-таксист, логотип Челябинска и Джокер в сериале «Друзья»

19 ноября: кот-таксист, логотип Челябинска и Джокер в сериале «Друзья»

Доброе утро! Что может быть общего между запахом хлеба и мужчинами? Ответ прост – 19 ноября это их праздник, так что перед работой обязательно поцелуйте своего мужчину и побалуйте себя ароматной булочкой с чашкой кофе.

 

За окном сегодня брр… холодно и пасмурно.

 

В Харькове работает необычное такси с двумя водителями – Александром и его котом по кличке Чай. Кот, как и полагается водителю, отрабатывает полную смену во время которой он спит на заднем сидении, сидит на руках у пассажиров или прогуливается по капоту. Необычный водитель стал местной знаменитостью, у него есть свой Instagram и о нем регулярно выходят сюжеты по ТВ.

 

В Сети появились новые мемы с Джокером и героем сериала «Друзья». Пользователи Твиттера то и дело находят сходство между Чендлером и Джокером. Параллелей нашлось много: одинаковые динамичные сцены, похожий танец и даже манера курить.

 

Недавно у Санкт-Петербурга появился новый туристический логотип, который обошелся городу в 7000000 рублей. После презентации логотипа в социальных сетях пользователи не оценили по достоинству новый туристический бренд, многих возмутила такая высокая стоимость.

В ответ пользователи решили пофантазировать и создали аналогичные варианты логотипов для других российских городов. Больше всех удивил логотип Челябинска.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый психоделичный клип Little Big.

 

В галерее сегодня снимки в стиле ч/б из профиля @dayzdandconfuzd.

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Автор: Администрация Myslo
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