30 июня: корги-полицейский ушел в отставку и первые шаги бегемотика Глории

Доброе утро, котятки! Заряжаемся позитивом вместе с хорошими новостями. Поехали!

Очень комфортная погода для прогулок. Сегодня облачно с прояснениями, а столбики термометров поднимутся до +24 градусов Цельсия.

Во французском зоопарке живет малыш-бегемот по имени Глория. Ей нет еще и месяца — она родилась 7 июня. Поэтому сейчас многое в своей жизни она делает впервые. Об этом пишет Global News.

Она уже успела поплавать в небольшом аквариуме, а теперь делает первые шаги в воде глубокого бассейна в сопровождении своей мамы.

Этот бассейн станет новым домом для Глории.

Глория, названная в честь персонажа из мультфильма «Мадагаскар», — первенец у своей мамы. При рождении она весила 38 килограмм. Сейчас она — единственный детеныш гиппопотама во Франции.

Беспокойный, дерганный и бесконечно красивый манифест авангардной электронщицы из Венесуэлы, совершившей трансгендерный переход. Среди прочего на диске есть дуэты с Бьорк, Розалией и Софи. Сегодня слушаем Arca «Mequetrefe».

Корги-полицейский транспортной полиции Нижнего Новгорода по кличке Рыжий ушел на пенсию. Об этом сообщается в его инстаграме.

Приказ об отставке пса уже подписал начальник местного МВД.

Страница в инстаграме появилась у пса в июне 2019 года. Ее ведут от лица Рыжего. Сейчас у него около 14 тысяч подписчиков.

«Я теперь, друзья, самыи? настоящии? пенсионер! Но, несмотря на это, скучать мне по?прежнему не придется. Я планирую так же активно заниматься спортом, как и раньше. И, возможно, даже попробую освоить новые дисциплины (например, танцы)!», — говорится в его инстаграме.

В полиции Рыжий служил более семи лет с 2013 года, он занимался поиском наркотиков. Он был единственным корги-полицейским во всей стране, и хотя он должен был выйти на пенсию еще в прошлом году, его контракт был продлен на год. В 2015 году Рыжий выиграл всероссийский чемпионат по дрессировке.

Его хозяйка Ольга Чумакова работает кинологом в полиции. Как Ольга ранее рассказывала журналистам, изначально она завела корги для себя, но со временем у него появилась работа.

«Я подумала: а зачем ему сидеть дома целыми днями? Так у малыша появилась работа. Он очень способный. Корги по своему происхождению — порода пастушьих собак. С нюхом у них действительно все в порядке, а дрессировке они поддаются изумительно. Рыжий не боится ни выстрелов, ни громких хлопков. Но у нас была острая необходимость именно наркотики искать, этому его и обучили. Единственное, перемещается не так активно, как многие псы. Потому что лапки коротенькие», ? говорит хозяйка.

А теперь новость под звездочкой* Она позабавит любителей комиксов и Райана Рейнольдса и Хью Джекмана.

Звезды оригинальной серии фильмов «Люди Икс» воссоединились в рамках благотворительной акции Global Citizen: United For Our Future. В конференции в Zoom собрались Хью Джекман, Патрик Стюарт, Фамке Янссен и Холли Берри.

Но только они начали вспоминать свои съемочные дни и совместную работу (с момента премьеры первого фильма серии прошло уже 20 лет), как к чату неожиданно подключился Райан Рейнольдс.

Исполнителю роли Дэдпула вежливо намекнули, что в этой онлайн-конференции собрались только те актеры, которые играли в самом первом фильме «Люди Икс».

«Райан, мы с коллегами вспоминали деньки на съемках в фильме, в котором вместе снимались, понимаешь? До встречи», — сказал Хью Джекман.

Однако Рейнольдса это ни капли не смутило. Более того, он пригласил Софи Тернер и Джеймса МакЭвоя, которые сыграли в более поздних фильмах франшизы. Впрочем, для самих актеров это тоже было неожиданностью. Софи Тернер думала, что это будет встреча актеров «Игры престолов», а Джеймс МакЭвой — что здесь будут обсуждать фильм «Сплит». В результате актеры быстро отключились от чата.

За ними о срочных делах и новых встречах вспомнили и другие участники конференции. Так, Фамке Янссен ушла встречаться с коллегами из бондианы, а Патрик Стюарт — с актерским составом «Стар Трека».

В результате остались только Рейнольдс и недовольный Хью Джекман. Возможно, ради этого Рейнольдс все это и затеял. В конце они поблагодарили «настоящих супергероев» — врачей и других медработников, которые все это время помогают людям бороться с коронавирусом.

К слову, шуточная «борьба» между Рейнольдсом и Джекманом длится не первый год. Актеры часто подшучивают друг над другом в соцсетях, устраивают розыгрыши. Иногда они объявляют перемирие, чтобы поучаствовать в совместных благотворительных акциях, но, как правило, оно длится недолго.

Австралийский художник Аарон Крейг — большой поклонник мультфильмов. В своих работах он не просто изображает известных персонажей, но и фантазирует, соединяя черты разных героев воедино. Посмотреть его работы можно в Instagram.

В рисунках Крейга объединяются черты персонажей Marvel, DC, Симпсонов и многих других.

Некоторые из его творений получаются милыми, а какие-то — пугающими. Многие новые персонажи выглядят так гармонично, что не сразу понимаешь, что с ними не так.

Пишите в комментариях, какие персонажи вам понравились больше всего (или наоборот, напугали).

Хорошего дня и солнечного настроения!