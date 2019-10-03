3 октября: ностальгия по Гарри Поттеру, сексуальная бабушка и квест в поисках леопарда

Доброе утро! Отличный способ взбодриться утром четверга – сделать зарядку, выпить чашечку кофе и почитать утренние новости.

Что у нас с погодой? Сегодня прогнозирую потепление днем до +20 и ясную погоду, так что вечером отправляйтесь на прогулку.

Немного ностальгии. Актер, сыгравший Драко в «Гарри Поттере» выложил в сеть видео со съемок самой первой части культовой саги. На его кадрах юные Гарри, Гермиона и Драко играют в детскую игру, по правилам которой один должен ударить по ладоням второго участника, а тот – вовремя одернуть руки.

Вы видите здесь леопарда? Новая оптическая иллюзия «Найди Леопарда» взорвала сеть. Пользователи всей Сети пытаются разглядеть хищника, удачно замаскировавшегося на фоне камней, земли и деревьев.

На самом деле леопард вот здесь.

Вы можете представить, что женщине на этом снимке 55 лет! Это современная фитоняша, бабушка четырех внуков Алехандра Лабистида-Шапиро.

Свою великолепную форму женщина поддерживает в спортивном клубе, проводя фитнес -тренировки и правильно питаясь. Главное, считает сама блогер, придерживаться здорового образа жизни и быть добрее к людям, тогда природа отплатит за старания.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип группы «Нервы».

В галерее сегодня снимки популярного интернет флешмоба #tetrischallenge. По его условиям представители разных профессий показывают свои рабочие инструменты на снимке, сделанном сверху. Флешмоб получил свое название из-за внешнего сходства с тетрисом.