17 апреля: Бэнкси на самоизоляции и «Черепашки-ниндзя» с экзистенциальным кризисом

Доброе-бодрое утро! Ура, сегодня пятница. Поэтому без лишних слов и прелюдий перейдем к хорошим новостям! Поехали.

Расскажу немного о погоде на выходных. К сожалению, солнышка и тепла нам ждать не приходится. Синоптики снова обещают небольшой дождь в пятницу, субботу и воскресенье. А температура воздуха прогреется до +7 градусов. Отличный повод остаться дома, закутаться в плед и посмотреть какой-нибудь сериальчик.

Помните мультсериал «Черепашки мутанты ниндзя», выходивший в 1990-х? В оригинале он называется «Teenage Mutant Ninja Turtles», то есть главные герои были не просто мутантами, но еще и тинейджерами. А что случится, когда герои постареют и столкнутся со взрослыми проблемами? Например, с кризисом среднего возраста. Ответ можно найти в анимационном скетче американского шоу «Saturday Night Live».

Раньше черепашки-ниндзя сражались с суперзлодеями и постоянно ввязывались в увлекательные приключения. Это все в прошлом. У Микеланджело разваливается брак, он ссорится со своей женой из-за детей. «Я годами пыталась это исправить. Исправить нас. Правда в том, что я больше не люблю тебя. Хотела бы, но не могу», — говорит ему жена. Леонардо погряз в рутине и каждый день отвозит детей в школу. Рафаэль переживает из-за собственного веса, а у Донателло проблемы со здоровьем (к счастью, не слишком серьезные). А как там поживает Шреддер, давний враг черепашек? Никак. Он умер. Главные герои размышляют, стоит ли им идти на его похороны.

Песню Aries группы Gorillaz стоило записать хотя бы ради фирменного баса Питера Хука из New Order. Но и Дэймон Албарн тоже не отстает.

Уличный анонимный художник Бэнкси опубликовал в инстаграме свою новую работу, посвященную теме самоизоляции. На снимках изображены по меньшей мере девять нарисованных крыс, которые устроили беспорядок в ванной комнате художника. «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», — написал Бэнкси. Новая работа стала первой, опубликованной в его инстаграме с середины февраля. А как вы раздражаете своих домашних? Поделитесь идеями своих пакостей в комментариях.

А вы уже начали готовиться к Пасхе? Если еще нет, то в галерее мы сделали подборку идей, как можно украсить пасхальные яйца.

Хорошего дня и веселых выходных!