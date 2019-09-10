10 сентября: роды в виртуальной реальности и феноменальная память как путь к богатству

Доброе утро! Сегодня день разноцветных букетов, так что, держите свой первый утренний букет.

За окном сегодня +25. Этой осенью с погодой повезло!

Новость из мира медицины. Скоро будущие мамы смогут рожать при помощи виртуальной реальности. Помогут в этом женщинам специальные VR очки, которые будут воссоздавать реальную ситуацию родов с обзором на 360 градусов.

Английские ученые уже испытали новинку на первой роженице, она рассказала, что такая подробная картинка помогает понимать, что происходит и позволяет чувствовать себя спокойно. По мнению ученых, такие очки помогут преодолеть страх, связанный с родами.

Новость про то, как память помогает разбогатеть. Японский кассир обокрал 1300 покупателей, и для этого ему не понадобилось ничего кроме чертогов собственного разума. Мужчина запомнил данные кредитных карт покупателей, пока они расплачивались за покупки.

Все данные он переносил в тетрадь, а затем покупал с их помощью товары в интернет-магазинах и сдавал их в ломбард. Но все же полиции удалось его поймать на покупке сумки за 2,5 тысячи долларов.

В качестве музыкальной паузы посмотрим клип с акустическим исполнением песни Эминема.

В галерее сегодня немного красоты – яркие и необычные камни и минералы.