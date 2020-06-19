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19 июня: барсучий поединок для лисы и воссозданный капитанский мостик из «Звездного пути»

19 июня: барсучий поединок для лисы и воссозданный капитанский мостик из «Звездного пути»

Доброе утро, котятки! Вот мы и добрались до пятницы. А это значит, что сейчас самое время получить порцию позитива с хорошими новостями. Поехали!

 

Если вы очень устали за неделю и никуда не хотите выходить, то такая погода специально для вас! В пятницу пасмурно, но столбики термометров поднимутся до +28 градусов. В субботу и воскресенье обещают небольшой дождь. А температура может опуститься как минимум на 5 градусов. Так что есть время немного отдохнуть от зноя прошедшей недели.

 

Британский фотограф Родни Холбрук установил около своего дома на юго-западе Англии скрытую камеру, которая засняла необычную встречу животных.

Двое барсуков устроили драку, причем свидетелем конфликта стала не только камера, но и лиса, оказавшаяся рядом. Она наблюдала за потасовкой, находясь буквально в метре от поля боя.

Барсуки ругались и пытались укусить друг друга, а лиса все это время внимательно на них смотрела.

 

Трио из Манчестера, скрещивающее традиционный джазовый инструментарий с электронным грувом и классическим минимализмом, уже входит в число классиков современного джаза. Одноименный группе альбом — пятый за восемь лет существования. Сегодня слушаем GoGo Penguin - «Atomised».

 

Мир постепенно возвращается к обычной жизни, во многих странах снимают ограничения и отменяют карантин. Для одних это время стало возможностью разобраться в себе, для других — шансом выучить новый язык или научиться живописи.

А британец Джефф Коллард в качестве карантинного развлечения выбрал необычное занятие: он создал модель капитанского мостика из второго сезона сериала «Звездный путь: Следующее поколение». Об этом сообщает Би-би-си.

Карантин для реализации этой задумки пришелся очень кстати: Колларду потребовалось 500 часов, чтобы воссоздать точную модель.

Британец изготовил капитанский мостик в масштабе 1:15 из пластика и кусков МДФ (прессованная древесная стружка).

«Многие думают, что это компьютерная модель. Мне приятно, что фотографии выглядят так, будто это настоящий капитанский мостик», — рассказывает Коллард.

По его подсчетам, время, потраченное на создание этого шедевра, стоило 17 тысяч фунтов (около 1,5 миллиона рублей).

 

Наверняка многие, кто бывал на морском побережье находили в песке или гальке разноцветные стеклышки, отшлифованные морем. Японец с ником byeen0402 собирает такое «сокровище» и постит у себя в Instagram. А мы делимся в нашей галерее фотографиями его находок. Поделитесь в комментариях, а вы увозили такой морской сувенир домой?

Хорошего дня и не болейте!

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Автор: Администрация Myslo
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