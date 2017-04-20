20 апреля: Зомби-апокалипсис в Москве и свадьба с дипломом

Доброе утро! Идите сюда, мы вас поцелуем. ;)

Милота дня! Дрессировщик в Китае научил собак прыжкам со скакалкой. Мини-видео с тренировки животных опубликовано на YouTube:

А теперь, для контраста, ужасы. 19 апреля режиссёр Василий Сигарев представил короткометражку «Z» о зомби-апокалипсисе в Москве. Роли в «Z» исполнили Яна Троянова, Николай Басков, Виталия Корниенко, Александр Баширов и другие актёры. Эта картина стала рекламой нового жилого комплекса столицы.

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27-летняя Энджи Хамуи (Angie Hamouie) в июне 2017 года окончит медицинский университет в американском штате Техас. Чтобы отметить это событие, она решила устроить свадьбу. С дипломом. Хамуи решила организовать вечеринку, которой дала название Graduwedding от слияния слов Graduating (выпуск) и Wedding (свадьба). Мероприятие намечено на 13 мая 2017 года. "Я очень рада объявить о союзе между мной и моим будущим спутником по жизни. Я всегда этого хотела и не могу поверить, что это наконец-то стало возможным. Вместе мы будем следовать моим мечтам и делать мир немного лучше", - говорит Энджи. Гостям вечеринки рекомендуется приходить в нарядах, которые соответствуют свадьбе. Не обойдётся без первого танца с дипломом и праздничного торта. Правда, приглашения разосланы только её друзьям и знакомым. Энджи уже сделала фотосессию love-story:

Министерство обороны РФ запустила сайт, на котором можно совершить виртуальную прогулку по новой российской арктической военной базе. На сегодняшний день база «Арктический трилистник» — единственное в мире капитальное сооружение на восьмидесятом градусе северной широты. База рассчитана на полтора года автономного проживания 150 человек: на складах хранится соответствующий запас продовольствия, горючего и обмундирования. На площади 14 тысяч кв.м разместились энергоблок, состоящий из котельной и подстанции, водоочистные и канализационные сооружения, гаражи с техникой и склады, а так же жилой блок с медицинскими кабинетами. Все строения соединены переходами, чтобы проживающие на станции военные могли перемещаться по станции, не выходя на морозный воздух Арктики. В виртуальном туре по станции можно посетить почти все объекты.

И не можем обойти вниманием просто восхитительное ограбление, которое произошло в Санкт-Петербурге в прошлый уик-энд. Владелец кафе на Новочеркасском проспекте обратился в правоохранительные органы и рассказал, что в заведение ворвался вооружённый мужчина и приказал приготовить ему три шавермы, угрожая оружием. Под дулом пистолета повар быстро обслужил клиента и отдал еду преступнику. После этого мужчина покинул здание. Общий размер ущерба, нанесённый заведению голодным грабителем, составил 510 рублей. Очень по-питерски, правда? Культурно, не нагло и с шавермой...

Музыкальная пауза! 12-летний Тай Трухильо, сын басиста группы Metallica Роберта Трухильо, сыграл свой первый концерт с ню-метал группой Korn в столице Колумбии. Тай заменяет постоянного басиста Korn Филди в туре по Латинской Америке. Чувак реально крут:

Идея для тех, у кого руки растут из нужного места. Ну и у кого дома или на даче завалялся детский трехколесный велосипед!

Канал ThisDustIn превратил детский трехколесный велосипед в рычащего монстра, который приводит в движение мощный двигатель от бензопилы. Ребятам пришлось провести серьезный апгрейд малыша, прокачав каждую его деталь для того, чтобы он выдерживал нагрузки моторной тяги. Протектированные сварные швы, дополнительная опора для задних колес и рамы — в итоге из игрушки получилось мощное, хоть и нелепое транспортное средство.

В галерее - японский кот Маро. Он специалист по гастрономическому косплею.