27 января: голос древнеегипетской мумии

Доброе утро! Есть в Исландии традиция – 27 января на рассвете печь блины и заварить чашечку ароматного кофе. Так жители радуются первым солнечным лучам, которые в их краях символизируют приближение весны после долгих зимних сумерек. У нас до конца зимы еще далеко, но чем не повод порадовать себя отличным завтраком?

На этой неделе снегопад продолжится, так что одевайтесь теплее и выезжайте пораньше, чтобы не попасть в пробку.

Пользователей Сети умилило забавное видео с теленком и его «приемной мамой» овчаркой Бадди. Малыша принесли домой в 2-недельном возрасте, когда его обнаружили настоящая мать теленка уже погибла. Хозяева Бадди решили забрать теленка к себе, а их недавно ощенившая овчарка приняла его за своего необычного щенка. Впрочем, теленок, воспитанный овчаркой уже и сам стал вести себя как щенок.

Британские ученые восстановили голос древнеегипетской мумии. По компьютерной томографии останков ученые создали 3D модели органов речи, соединили их между собой. Вот что получилось.

Верно говорят, что любовь спасет мир. Так застрявшую в горах туристку спас ее ухажер из Tinder. Девушка вместе с компанией друзей путешествовала на машине по горам Турции, когда начался ледяной дождь.

Машина вынуждена была остановиться на краю пропасти и не могла двигаться дальше, так как дорогу замело, а жилых поселков, куда можно обратиться за помощью, вблизи не было. Тогда одному из участников путешествия пришла в голову идея зарегистрировать девушку в приложении для знакомств Tinder в надежде, что кто-нибудь ей напишет. Буквально через несколько минут к ней постучал в профиль местный житель, который впоследствии оказался строителем. Совсем скоро мужчина прибыл на место с бульдозером и расчистил дорогу.

В качестве музыкальной паузы послушаем американскую версию исполнения хита «Любэ».

В галерее сегодня яркие светящиеся снимки. Это не техника и не фотошоп, это сделано самой природой в разных уголках нашей планеты.