20 февраля: Человеческая башня, лохматый оператор и лондонская драма

Всем привет! Ощущение вторника:

С сегодняшнего дня начинается серьезное похолодание. Кто-то явно плохо праздновал Масленицу!)

Одевайтесь теплее, чтоб не мерзнуть. Осталось потерпеть чуть больше недели, и будет весна! Пока, правда, только календарная, но даже это приятно.

Начнем со смешного видео. Двое подростков из Калифорнии попытались попасть на фильм «Чёрная пантера» по одному билету. Прямо осуществили мечту детства многих. Все как положено: длинный плащ, "взрослая" шляпа.

Но кассиры все равно как-то почуяли обман и не пустили ребят. Вот блин:

2-в-1: спорт + милота.

Лондонские скейтеры договорились со своим псом Снупи, что тот поснимает их крутые трюки. Оператор отлично справился! Он бегал за молодыми людьми, когда они исполняли трюки и фиксировал их на камеру, закреплённую на спине.

Интересно, скоро снимут какой-нибудь фильм в таком стиле?)

Новости!

Компания Red Moon вывела одноименный сорт яблок с мякотью ярко-красного цвета и представила их на выставке Fruit Logistica 2018. Представители компании уверяют, что, благодаря выдающимся вкусовым качествам нового сорта, он отлично подойдет для изготовления соков, сидра, коктейлей и других продуктов. «Потребители поражены внешним видом наших яблок, им нравится и цвет, и вкус. Кроме того, компания Red Moon убеждена в нутрицевтических качествах этого продукта с высоким содержанием витамина С и антоцианина», заявляет компания Red Moon в пресс-релизе. К 2018 году сорт Red Moon высажен в Италии уже на 35 гектарах, а во Франции площадь посева достигла 23 гектаров.

Группа ученых Токийского университета разработала сверхтонкий эластичный светодиодный дисплей, который можно приклеивать на тело. Толщиной всего в 1 мм и состоящий из микродиодов экран напоминает пластырь размером 6 на 10 сантиметров. Как утверждает группа исследователей, дисплей не вызывает у человека никакого дискомфорта, даже если прикрепить его на подвижный участок тела, например, на тыльную сторону ладони. На экране можно читать текстовые сообщения и смотреть видео.

А на выходных в Лондоне разыгралась настоящая драма: кот премьера Великобритании Ларри подрался с котом из МИДа Палмерстоном. После драки на земле остался лежать ошейник кота Ларри с британским флагом, из чего газета Daily Mail сделала вывод, что тот проиграл. Издание также отметило, что Палмерстон — «более успешный работник» — с момента поступления на службу в 2016 году он поймал 27 мышей, а Ларри «больше запомнился позированием фотографам около дома». Господи, пусть все новости будут только такие, а?..)

Музыкальная пауза!

К Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, который, позвольте напомнить, пройдет в России, музыкант Джейсон Деруло записал гимн Colors для компании Coca-Cola. И уже совсем скоро – 16 марта – состоится официальный релиз футбольного гимна Colors.

А пока тизер будущего гимна. То, что мы слышим там музыкального, и правда многообещающе:

Важная информация для киноманов.

В Лондоне вручили кинопремии BAFTA - эту церемонию называют "репетицией" Оскара.

Звание "лучший фильм года" завоевала картина Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Она же стала лауреатом в номинациях «лучший британский фильм» и «лучший оригинальный сценарий».

Актриса Фрэнсис Макдорманд, которая сыграла в фильме главную героиню, получила награду за лучшую женскую роль. Сэму Рокуэллу, исполнившему роль офицера Диксона, вручили премию за лучшую мужскую роль второго плана. Премию в номинации «лучшая мужская роль» получил Гари Олдман. Он сыграл Уинстона Черчилля в картине «Темные времена» Джо Райта.

В галерее - твиттер-флешмоб из Японии. Пользователи соцсети делятся фотографиями своих питомцев, засыпающих в очень странных позах, с необычным выражением мордочки или в непривычных местах. Название флешмоба можно перевести как «безумные позы, в которых засыпают животные».