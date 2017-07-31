31 июля: Благодать, утки крякают!..

Всем привет! Вот и заканчивается июль. Остался последний месяц лета. Когда только 60 дней прошло?!

Пару слов о погоде на неделю. Пока, судя по прогнозу синоптиков, есть основания полагать, что август будет все-таки по-настоящему летним месяцем. По крайней мере, будем очень на это надеяться:

Начнем неделю с милоты!

В зоопарке Владивостока кошка Муся стала приемной мамой для восьмерых осиротевших ежат. Родная мама детенышей погибла, когда косили траву. Осиротевших ежат принесли в зоопарк, где их попытались выходить сотрудники, но зверята отказывались есть смесь из бутылочек. Спасла их Муся, которая стала кормить малышей своим молоком каждые два часа:

А для поднятия настроения - шикарная видео-история по каким-то анекдотическим мотивам.

КАМАЗ застрял по дороге к белорусскому погрузчику «Амкодору», который тоже застрял, когда вытаскивал Урал, застрявший, вытаскивая джип Land Cruiser, который застрял, вытаскивая Toyota Hilux Surf.

Ох и шороху этот чудо-рассказчик навел... А утки крякают - благодать!

Новости!!!

В Швейцарии открыли самый длинный в мире висячий пешеходный мост. Его длина составляет 494 метра, а ширина — всего 65 сантиметров.

Британский художник Альфи Рэдли создал скульптуру ангела из 100 тысяч ножей, часть из которых использовалась в преступлениях по всей Англии и Уэльсу. Материал для творчества предоставили полицейские участки и центр металлообработки в Шропшире, запустивший анонимную программу «Спаси жизнь, сдай свой нож». На лезвиях некоторых выгравированы имена жертв. Перед тем, как стать частью искусства, каждый нож был очищен от «биологического материала» и затуплен. Теперь автор проекта хочет установить скульптуру на Трафальгарской площади в Лондоне. Тем самым он хочет повысить осведомлённость британцев о существующей проблеме.

В Шотландии туристам предлагают переночевать в настоящем списанном вертолёте, ранее использовавшемся для поисково-спасательных работ. За возможность провести в нём одну ночь придётся заплатить 200 долларов (около 12 тысяч рублей). Хозяева "мини-отеля" приобрели вертолёт на аукционе в марте 2016 года за 7 тысяч долларов (примерно 421 тысяча рублей) и провезли по дорогам свыше 500 километров, прежде чем установить своё приобретение в кемпинге в живописном месте. Потом долгий этап реставрации, и вэлкам, гости дорогие. Освещение организовали таким образом, что по вечерам вертолёт выглядит готовым к полётам. При этом внутри есть несколько кроватей и кресел, в которых может разместиться на ночь семья из двух взрослых и троих детей. Также в мини-отеле есть небольшая кухня и душевая комната.

Музыкальная пауза! Американская джазовая певица Эсперанса Сполдинг полностью запишет альбом в Facebook Live.

Прямая трансляция начнётся на официальной странице артистки в Фейсбуке утром 12 сентября 2017 года и продлится 77 часов.

По словам обладательницы премии «Эмми», она намерена записать 10 треков в режиме ограниченного времени, чтобы полагаться на «импровизацию и первое, что придёт на ум». В проекте поучаствуют другие музыканты, имена которых пока не раскрываются. Зрители смогут задавать Сполдинг вопросы, певице иногда можно будет отдыхать от работы.

После того, как альбом запишут и сведут, он выйдет ограниченным тиражом на 7777 компакт-дисках и виниловых пластинках. В каждую копию войдут фрагменты из записной книжки певицы, которые она делала во время записи. Точную дату начала продаж назовут после завершения прямого эфира.

Это мы к чему... К понедельничному джазу!

И посмотрим еще шедевр рекламы. Gucci выпустил рекламный ролик своей осенней коллекции-2017, вдохновением для которого послужили научно-фантастические фильмы 50-х и 60-х годов. Стильно-модно-молодежно!

В галерее повеселимся от души. Недавно стартовал прием работ на международный конкурс на самую смешную фотографию мира животных Comedy Wildlife Photography Awards. Вот несколько претендентов: