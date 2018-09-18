18 сентября: В чем сила, брат?

Доброе утро!

Прогноз погоды на сегодня. Что тут сказать: не май месяц!

Капелька милоты.

В США зоозащитники спасли пятерых бельчат, которые сильно запутались хвостиками. В узел из хвостов животных вплелись трава, ветки и куски пластика, из которых белка свила детям гнездо. Зоозащитникам пришлось прооперировать бельчат, чтобы распутать их хвосты. Операция заняла около 20 минут, все бельчата были под наркозом.

На странице организации написали, что белки уже отошли от анестезии, но защитники животных хотят еще несколько дней присматривать за ними, чтобы проследить, восстановился ли кровоток в их хвостах. Держим за малышей кулачки!

А теперь умчим подальше от этого рабочего вторника. В космос!

Красивое видео, получившееся при соединении отдельных снимков с МКС, сделанных через равные промежутки времени:

Новости! Сегодня получилась очень «киношная» подборка.

Disney опубликовала новый трейлер мюзикла «Мэри Поппинс возвращается». Это продолжение оригинальной картины Роберта Стивенсона 1964 года. С финала прошлой ленты проходит 25 лет. Джейн и Майкл Бэнкс, за которыми много лет назад присматривала Мэри Поппинс, выросли и обзавелись собственными детьми. После смерти жены Майкла няня-волшебница возвращается в Лондон к семье Бэнксов, чтобы помочь им справиться с возникшими трудностями. В этот раз к ней присоединятся фонарщик Джек (Лин-Мануэль Миранда) и ее кузина Топси (Мэрил Стрип). В России «Мэри Поппинс возвращается» выйдет на экраны на новогодних каникулах — 3 января 2019-го.

На выставке поп-культуры Comic Con Stockholm установили мировой рекорд по количеству людей, одетых в костюмы Человека-паука и находящихся в одном помещении — 547 человек, одетых в красно-синее трико! Мероприятие организовывали компании Marvel и Sony — таким образом они отпраздновали выход Marvel?s Spider-Man, новой видеоигры про альтер-эго Питера Паркера (большая часть людей одета в костюм Человека-паука из этой игры).

Актер Дэвид Харбор, известный по роли шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела», провел свадьбу двух молодоженов из Иллинойса за 125 тыс. ретвитов в образе своего знаменитого персонажа. «Договоренность» произошла еще в январе: Харбор поспорил со своей подписчицей в твиттере, которая спросила у него, сколько ей нужно набрать ретвитов, чтобы он провел ее свадьбу. Он назначил «цену» в 125 тыс. ретвитов и выдвинул несколько условий: он сам выберет и зачитает любовное послание, церемония не должна помешать съемкам третьего сезона «Очень странных дел», первый кусочек торта достанется ему и только ему. В итоге под записью набралось более 132 тыс. перепостов. Свадьба должна была проводиться в сентябре, и полмесяца Харбор ничего не сообщал об исполнении уговора, но наконец-то поделился со своими подписчиками фотографией со свадьбы.

Музыкальная пауза!

Новый клип от ютубера Enjoykin — по фильмам «Брат» и «Брат-2». Без лишних слов:

Продолжая тему киномании.

Тут стало известно, что второй сезон «Молодого папы» выйдет в ноябре 2019 года!

«Я начну снимать второй сезон сериала в ноябре, и в ноябре следующего года он выйдет», — сказал режиссер Паоло Соррентино. Он также подтвердил, что в сериале будут задействованы актеры Джуд Лоу и Джон Малкович.

Ранее сообщалось, что второй сезон получит название «Новый Папа», а снимать его будет объединение HBO-Sky. Подробности сюжета и ролей актеров держатся в секрете, однако, по словам журналистов, продолжение можно будет считать скорее отдельным сериалом, который сохранит многие черты оригинала.

Короче, ребята, у вас есть больше года на то, что посмотреть/пересмотреть первый сезон этого сериала!

В галерее — кадры с фотосессии итальянского Vogue в деревне Чикинская Архангальской области. Модель из Турции Гюнче Гозюток (Gunce Gozutok) позировала в том числе на фоне деревянной церкви, покосившихся домов, леса и других атрибутов российской глубинки. Мда уж, колорит тот еще.