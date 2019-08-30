30 августа: «Ангелы Чарли» с Михаилом Ефремовым и сырое яйцо без скорлупы

Доброе утро! У всех сегодня пятничное настроение?

Пора строить планы на выходные. В Тулу приезжает Бузова и футболисты ЦСКА, а еще близится начало учебного года, который традиционно откроет фестиваль «Школодром». Все подробности в традиционном обзоре «Выходные в Туле».

Гулять можно смело. Погода в ближайшие три дня ожидается отличная.

Один русский дизайнер баловался с приложением Deep Fake и сделал трейлер «Ангелов Чарли» с Михаилом Ефремовым. Работа заняла более месяца, за это время дизайнер заменил лица трех героинь-супер агентов на актера Михаила Ефремова. Получилось необычно.

Американская девушка-блогер научила пользователей извлекать сырое яйцо из скорлупы. Для этого необходимо поместить яйцо в миску, залить водой и добавить туда моющее средство, щедрую горсть соли и соды. Затем долго мешать яйцо в полученной смеси и через некоторое время скорлупа растворится. По комментариям девушки из видео яйцос растворенной скорлупой напоминает мячик-попрыгунчик.

СМИ обсуждают видео, на кадрах которого четыре российских квадрокоптера рисуют граффити на стене Турина. На завершение рисунка потребовалось 12 часов.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Ольги Бузовой, а уже в субботу можно будет услышать ее вживую.

В галерее сегодня фото «раздетых» фруктов (без кожуры).