27 июля: два друга разделили крупный лотерейный выигрыш и самая серьезная кошка в мире

Доброе утро! Начинаем новую продуктивную неделю с порции хороших новостей. Поехали!

Какую погоду готовит нам сегодняшний день? Синоптики обещают, что сегодня будет облачно, а температура воздуха прогреется до +26 градусов.

Победитель лотереи Powerball из Висконсина разделил свой выигрыш с другом. А сумма вышла немалая — один билет принес Тому Куку $22 миллиона.

Свою историю товарищи рассказали для интервью на YouTube-канале лотереи. Дело в том, что еще в 1992 году Том Кук и его друг Джо Фини заключили сделку. Если один из них выиграет в лотерее, он разделит приз с другим. С тех пор они каждую неделю покупали билеты.

«Мы не думали, что из этого что-то получится. Но сделка есть сделка», — объясняют товарищи в интервью.

Так что ровно половина выигрыша отошла Фини. Друзья выбрали опцию единовременной оплаты наличными, так что на выходе каждому досталась сумма в $5,7 миллиона.

Когда еще переворачивать карьеру как не в перевернутом мире?! Сидя на карантине, американская поп-королева внезапно для всех записала час образцового инди-фолка, пригласив в соавторы лучших представителей жанра. Отважный эксперимент, достойный всех сыплющихся на него похвал. Сегодня слушаем Taylor Swift & Bon Iver - «Exile».

В июле Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей. Теперь собор может использоваться как мечеть, но при этом власти страны обещают, что сохранят доступ в него для туристов. Это решение осудили в ЮНЕСКО, РПЦ и лидеры некоторых стран.

И хотя статус собора Святой Софии изменился, все же в нем осталось кое-что постоянное. Точнее, кое-кто. Знакомьтесь, это Гли. Она — кошка, которая живет в соборе почти все свои 16 лет.

Хранительница собора Гли стала любимицей туристов, которые посещают достопримечательность. Чаще всего она довольно строга, судя по ее взгляду на фотографиях, но иногда позволяет себе немного расслабиться и потянуться.

Всё-таки макияж — страшная сила. Особенно когда его смываешь. Но ладно, это шутки, а сегодня мы познакомим вас с работами настоящего мастера визажа и бодиарта Элли Льюис. Девушка отлично владеет гримом и с его помощью перевоплощается в известных персонажей, а также создаёт другие фантазийные образы, порой таинственные и жутковатые. И выглядит это всё очень круто.

Хорошего дня и солнечного настроения!