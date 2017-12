4 декабря: Пряничный городок в норвежском Бергене. Почему не у нас в Туле?!

Язык не поворачивается назвать сегодняшнее утро добрым. Так что просто привет!

О насущном. Синоптики говорят, что то недоразумение, которое стучало по окну и мешало спать всю ночь, скоро закончится и превратится в снег, как и положено по сезону. Так что терпение!

Кстати, на следующие выходные прогноз погоды тоже какой-то нерадостный - плюсовая температура, дожди. Но, может, за пять дней все еще поменяется?..

Рекорд дня с новогодним настроением!

В минувший уик-энд в Швейцарии более 2656 человек в костюмах Санта-Клауса отметили начало горнолыжного сезона и грядущие праздники. Этот заезд стал крупнейшим в мире и попал в книгу рекордов Гиннесса!

Фото прям уххх. И ho-ho-ho!

Аппетитное видео к завтраку.

Космонавты на МКС приготовили пиццу в невесомости! Все необходимые ингредиенты им выслали после того, как итальянский космонавт Паоло Несполи на одной из конференций сказал, что соскучился по блюду.

Что-то так пиццу захотелось...

Новости! Сегодня подборка про еду (голодное утро).

Продолжаем тему пиццы. В США сервис по доставке пиццы Domino’s Pizza, известный своими интересными маркетинговыми ходами, придумал целую линейку подарков для будущих и нынешних родителей — от наборов еды до одежды со смешными гастрономическими принтами. Наборы готовой еды состоят не только из нескольких видов пиццы, но также включают в себя горячие сэндвичи, салаты, разнообразные виды мяса и мясных закусок. Названия подарочных сетов тоже порадуют особо ироничных родителей: «Ребенок проспал всю ночь. Поверьте, нам есть что отпраздновать», «Папа за главного, или мама ушла тусоваться», «Гормоны и голод — это вам не шуточки», «Последний ужин — завтра ПДР», «Взаперти с младенцем — нужен ужин с доставкой на дом. Что тут еще сказать», «Беременный жор» и так далее. Стоимость наборов варьируется от 20 до 50 долларов. Все они доставляются в виде подарочных карт и могут быть использованы в любой момент по желанию получателей.

В норвежском городе Берген есть интересная рождественская традиция, которая очень подошла бы новогодней Туле. С 1991 года перед Рождеством жители города принимают участие в строительстве пряничного городка - пряники выпекают в том числе в детских садах, домах, школах, на предприятиях. В 2017 году пряничный городок разместили в здании старого общественного бассейна. Жители Бергена построили более 2 тысяч домов, зданий и других объектов для городка, не забыв про его обитателей, тоже из пряника. Почему бы у нас, в самом пряничном российском городе, не сделать то же самое, а?

И чудесная история из Америки. Подвыпивший житель города Уэст-Колумбия Алекс Боуэн ночью 30 ноября проголодался и пошел в круглосуточное кафе Waffle House. Но несмотря на 24-часовой режим работы, никто в этом каже не торопился обслужить припозднившегося клиента - сотрудник спал за одним из столиков. Но разве это препятствие для нетрезвого голодного человека?! Алекс решил, что сам приготовит себе еду и пошёл на кухню, где сделал себе сэндвич с беконом и сыром, а также несколько селфи. После этого мужчина помыл за собой посуду и гриль, и ушёл, забрав еду. По словам Боуэна, он никогда бы не стал делать такое трезвым. Заплатил ли он за продукты, не уточняется. Когда о происшествии стало известно руководству заведения, те отметили, что у Алекса неплохие кулинарные навыки, и ему готовы предложить работу.

Музыкальная пауза!

Журнал Rolling Stone назвал 50 самых крутых треков уходящего года. Не бойтесь, Despacito даже не в тройке лидеров - это же "правильное" издание!

Лучшей песней года по версии Rolling Stone стала Sign of the Times музыканта Гарри Стайлса.

На втором месте — Homemade Dynamite певицы Lorde.

А трек Кендрика Ламара Humble занял третье место.

Ладно, признаемся: без Despacito Луиса Фонси и в этом рейтинге не обошлось... Все-таки в этом году трек из каждого чайника играл. Та-дааам - седьмое место по версии Rolling Stone!

В двадцатку лучших также вошли трек Lust for Life Ланы Дель Рей и The Weeknd (9 место), Bad Liar Селены Гомес (12 место), Shape of You Эда Ширана (13 место), и Call It What You Want Тейлор Свифт (20 место).

И видео с настроением понедельника.

Ученик начальных классов эмоционально жалуется родителям на школьные трудности:

Эх, парень, то ли еще будет!..

В галерее напоминание о том, за что мы должны любить зиму (нет, не за этот декабрьский ливень).