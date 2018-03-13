13 марта: Съедобные ножи и турецкие "Гулливеры"

Доброе утро! Как думаете, весна вообще наступит когда-нибудь?

Начнем день с милоты.

Пара императорских пингвинов обнаружила видеокамеру, которую оставил один из ученых рядом с их гнездом. Получилось просто бомбическое видеоселфи! Стоп-кадр, который на заставке, вообще выглядит как обложка какого-то суперкрутого альбома:

Чуть-чуть про еду. И ножи. О_о

Японский блогер делает ножи из очень, казалось бы, неподходящих для этого материалов. Весь процесс создания чудо-ножей тщательно задокументирован и выложен на ютуб-канал.

Вот здесь, например, Knifemaker сделал ножи из макарон (!!!), а потом сварил их и съел с сырным соусом собственного приготовления (ням!):

А вот здесь "десерт" - нож из шоколада и конфет!

Для тех, кому лень смотреть видео: ножи из спагетти и шоколадок по-настоящему острые и вполне могут выполнять свою основную функцию. От этого вдвойне круче)

Новости!

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин нарисовал эмблему Чемпионата мира по футболу-2018 на срезе рисового зернышка. «Высота эмблемы – три миллиметра. Основа выполнена из золота, а раскрашена она масляными красками», – рассказал Анискин. Рисовое зернышко он отправит в Музей микроминиатюры «Русский Левша» в Санкт-Петербурге, где выставлены многие его работы. Теперь он планирует выполнить и другие символы чемпионата, например, волка Забиваку на маковом зернышке.

Просто невероятная история с моралью "пьянству бой". Американец Кенни Бачман крепко выпил на вечеринке в городе Моргантаун, штат Западная Вирджиния. Он вызвал такси через приложение Uber и был уверен, что машина довезет его до Университета Западной Вирджинии, где он остановился. Однако по ошибке он вбил домашний адрес и отправился в Нью-Джерси. Между Моргантауном и Нью-Джерси 359 миль (577 километров). По словам Бачмана, он очнулся, когда проехал половину пути. "Путешествие" обошлось ему в 1635 долларов. Бачман решил рассказать свою историю и собрать деньги на оплату поездки краудфандингом на сайте GoFundMe. Но помощь пользователей не понадобилась — по его счету решила заплатить компания Eat Clean Bro. Она занимается доставкой здоровой еды и объяснила свой поступок благодарностью Бачману за то, что он не сел за руль. «Мы поддерживаем его решение воспользоваться безопасным способом добраться до дома, а не ехать в пьяном состоянии», — сообщила компания. Ура, обожаем хэппи энды.

И для гармонии - очень милая новость из Белоруссии. Сотрудники одного из государственных телеканалов ОНТ («Общенациональное телевидение») несколько дней подряд слышали мяуканье котят, которое иногда даже попадало в эфир. Журналисты провели "расследование" и организовали "поисково-спасательную операцию", и обнаружили в вентиляционной шахте двух котяток! Они застряли на высоте 15 метров среди проводов и металлических студийных конструкций. Котят достали, отмыли и напоили молоком. Первый котёнок так привязался к корреспонденту ОНТ, что остался у него. О просьбе приютить второго котёнка объявили в эфире телеканала. За сутки телезрители оборвали в редации все телефоны: в итоге питомца отдали 12-летней Валерии и её маме, которые позвонили одними из первых.

Музыкальная пауза!

На «Евровидении-2018» в Лиссабоне Россию представит певица Юлия Самойлова - та же, которая должна была поехать в Киев в прошлом году, но не сложилось. И на днях Юлия представила в эфире Первого канала песню, с которой она выступит на конкурсе. Итак, «I Won't Break» («Я не сломаюсь»):

Антистрессовая терапия: Бывает у вас так, что хочется прям взять что-нибудь и каааааак разломать? Примерно как у трехлетних детей - жутковатое стремление крушить и разрушать? Если вдруг бывает, то следующее видео для вас.

В Кентукки снесли самое высокое здание — 28-этажную башню Capital Plaza, построенную в 1972 году. Решение о сносе здания приняли еще 10 лет назад, однако осуществили задуманное только сейчас:

Уууухххх, хорошооооооооо!)

В галерее - творчество художника Хакана Келеша из Турции. Он создает необычные картины, встроенные в городскую среду (чаще всего фоны картин - это городские пейзажи Турции). На создание этой серии его вдохновила книга Джонатана Свифта «Приключения Гулливера»: