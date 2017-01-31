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Утро в Туле
31 января: Если у вас нет интернета...

31 января: Если у вас нет интернета...

Доброе утро! Уже завтра начнется последний месяц зимы, которая в этом году что-то затянулась. Хоть бы прямо с 1 марта уже солнышко-птички-капель!..

 

Рекордов давно не было! Сегодня расскажем сразу о трех. Причем выполненных одним человеком.

Актриса Дрю Бэрримор побывала в гостях у Джимми Фэллона и успела побить три мировых рекорда Гиннесса за четыре минуты:

  • за 22 секунды накрасила губы 10 девушек и юношей.
  • за 9 секунд пробежала сквозь 10 бумажных баннеров.
  • надела гигантский парик шириной более двух метров и даже исполнила с ним несколько движений.

Забавная насмешка над нелепостью многих достижений, указанных в Книге рекордов Гиннесса. Кстати, представитель Книги был в студии и вручил Бэрримор диплом за ее сомнительные достижения:

 

Милота дня. Тут мини-пиги атаковали мини-пса:

 

Интересная история про одного итальянца. Поучительная - хороший выход из ситуации, если у вас вдруг по каким-то причинам отрубят интернет.

Бывший полицейский из Милана на протяжении трех лет отсылал письма с фекалиями политикам, бизнесменам, футболистам и звездам шоу-бизнеса. За это время он отправил около 10 тысяч посланий, сообщает агентство askanews.

Таким образом 70-летний пенсионер выражал гнев от просмотра телепередач. Он заворачивал в конверт использованную туалетную бумагу и оставлял на каждом письме маркировку в соответствии со своим мнением по поводу той или иной звезды, например, «коррупционер», «убийца» или «педофил».

По словам следователя Кармине Мело, любая история, показанная в новостях, становилась для пенсионера поводом отправить послание. «У него дома мы нашли книгу с поименным списком тысяч людей, которые получили его послания», — пояснил следователь агентству.

Мужчину задержали. Как выяснилось, у него была сообщница, которая относила корреспонденцию на почту. Следователи предполагают, что в среднем они отправляли по 10 писем в день.

А ЕМУ ПРОСТО НУЖЕН БЫЛ ИНТЕРНЕТ!..

 

Новости!

Украина представила официальный логотип и лозунг «Евровидения-2017». Эмблемой стало «намысто» — национальное украинское женское украшение. Слоган — «Празднуйте многообразие» (Celebrate diversity).

 

Новый бьюти-тренд - неоновые волосы. При дневном свете это просто яркий цвет, но стоит оказаться в темноте и происходит настоящее волшебство  волосы начинают светиться!

 

 

Есть вакансия мечты для любителей природы и животных! Национальный фонд объектов исторического интереса и природной красоты Великобритании ищет кандидатов на роль смотрителя природного заповедника на архипелаге Фарн. Он расположен примерно в пяти километрах от побережья графства Нортумберленд. Количество островов, в зависимости от прилива и отлива, колеблется от 15 до 20. Берега островов скалисты и обрывисты, а высшая точка расположена на высоте около 19 метров над уровнем моря. Острова необитаемы, а на некоторые из них доступ запрещён даже туристам. На других посетители могут наблюдать колонии атлантических морских птиц: обыкновенной гаги, моевки, длинноклювой кайры, тупиков и многих других. По последним данным, здесь проживает 200 тюленей и 37 тысяч тупиков. Кандидат на роль смотрителя одного из старейших британских заповедников будет обязан заботиться обо всех местных животных. Есть несколько серьезынх "НО": на острове нет водопровода и канализации, а также бывают довольно сильные штормы. Впрочем, кроме любви к животным и природе, претендент должен уметь общаться с людьми — заповедник каждый год посещают до 50 тысяч туристов. За работу смотрителя Национальный фонд готов платить 17934 фунта стерлинга в год, то есть около 113 тысяч рублей в месяц по нынешнему курсу. Заинтересовались? Рассмотрение заявок закончится 7 февраля. Ознакомиться с условиями работы и откликнуться на вакансию можно здесь.

 

Музыкальная пауза. В метро Стамбула маленькая девочка начала дирижировать ансамблю музыкантов. И те ее послушались!

 

В галерее - фото с ежегодной конвенции русалок и русалов в США MERMANIA CONVENTION 2017. Да, и такое бывает!.. 300 хвостатых товарищей из 12 стран участвовали в этом ежегодном мероприятии, которое длится три дня. Люди демонстрировали свои удивительные костюмы и силиконовые хвосты, вес которых может достигать до 50 фунтов (около 23 кг), а стоимость до 6 000 долларов за самые сложные из них. 

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:37 +2
30 января: Тренажер для пальцев ног и невеста-тираннозавр
30 января: Тренажер для пальцев ног и невеста-тираннозавр
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