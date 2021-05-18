18 мая: импровизация ведущей прогноза погоды и депутат, тусующийся с гангстерами из GTA

Доброе утро! Сегодня день без грязной посуды. Если у вас давно копятся грязные кружки, то сегодня самое время их помыть. А еще не забывайте читать хорошие новости. Поехали!

Погрейтесь сегодня на солнышке. В Туле 18 мая будет малооблачная погода, а температура воздуха прогреется до +29 градусов.

Казусы могут поджидать нас где угодно — дома, на улице и даже на работе. Ведущую прогноза погоды Дженнифер Макдермед с канала FOX 9 неожиданная проблема застала врасплох в прямом эфире перед всей аудиторией канала. Экран, на котором показывали температуру, вдруг дал сбой и устроил настоящее представление. Но Дженнифер не растерялась, а решила ловить момент и повеселила не только себя, но и зрителей.

Когда картинка задвоилась, затроилась и зачетверилась, ведущая расхохоталась, а потом начала танцевать, чтобы посмотреть, что будут делать ее двойники на экране. Девушка ходила по экрану, хихикая и приговаривая: «Вам нужна одна Дженнифер? Две Дженнифер? Или три?»

Гламурный R&B в расслабленном британском стиле от важнейшей певицы новой школы Джорджи Смит. Сегодня слушаем Jorja Smith – Bussdown.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов выложил ролик с гангстерами из GTA.

Видео опубликовано на странице политика в TikTok. К моменту написания новости пост с роликом собрал около 77 тысяч лайков и 689 тысяч просмотров.

В ролике под музыку из GTA депутат изображает, как объясняет персонажам из GTA, почему «Справедливая Россия» — лучшая партия.

«Я в этих самых играх особо не разбираюсь, у меня есть помощники-студенты, вот они предложили сделать такой ролик. Ну я согласился, сделали, — рассказал Тумусов журналистам «Говорит Москва». — Я не знаю, какие там эти ребята, я не знал, но я понял, что это из каких-то компьютерных игр, а то, что они там какие-то криминальные авторитеты или не авторитеты, — этого я не знал».

Фильтр с бандой гангстеров создал в Snapchat россиянин Никита Трещалов. Эти персонажи появляются в GTA: San Andreas. Фильтр с гангстерами стал особенно популярен в последнее время, многие стали снимать с ним ролики, делать мемы.

Ранее аналогичный ролик в TikTok также сделал мэр Вологды Сергей Воропанов. В нем мэр «говорит» гангстерам, что граффити — это вандализм.

Ну-ка, угадайте, какой домашний питомец выбирает для сна самые не очевидные места и позы? Если вы подумали про кошек, то, конечно, вы не ошиблись, но оказывается, и у собак бывают крайне странные привычки в вопросах сна. Песики засыпают на ступеньках, кирпичах и подлокотниках дивана и так же, как коты, часто выворачиваются в самые невообразимые позы. И кажется, им действительно удобно!

Хорошего дня и комфортного настроения!