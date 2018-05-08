8 мая: Заразная лень и британские изобретатели

Доброе утро! Классно, когда вчера был понедельник, а сегодня уже "пятница". И настроение хорошее!)

Погоду на День Победы обещают отличную. Все на парад и на шествие!

Капелька милоты.

Инженер Милинд Радж модернизировал дрон, чтобы спасти щенка, который застрял в канаве. Радж рассказал, что во время прогулки услышал, как где-то скулит щенок. Он узнал, что животное уже два дня не может выбраться из слива в канаве, но ему никто не может помочь, так как «человек не может спасти щенка, не подвергая опасности собственную жизнь». Тогда инженер принял решение модернизировать собственный дрон, добавив к нему «клешню», с помощью которой он и поднял щенка на поверхность. Радж отметил, что устройство было оснащено датчиками для отслеживания ритма сердца и дыхания, чтобы случайно не сдавить животное слишком сильно.

После того, как Радж вытащил щенка из канавы, он решил забрать его к себе домой и назвать Lifted (дословно - "Поднятый"). <З

Важное открытие ученых:

ЛЕНЬ ЗАРАЗНА.

Французский ученые Мари Девен и Жан Донизо выяснили, что лень, нетерпение и даже благоразумие являются заразными формами поведения. И доказали это экспериментом: набрали группу из 60 человек и предложили им поиграть в простую экономическую игру на компьютере. На экран выводились две фотографии разных товаров, их цены и предполагаемая выгода от их перепродажи. Каждый участник опытов должен был выбрать наиболее оптимальный вариант действий и предположить, что бы сделал на его месте предыдущий игрок, такой же доброволец, как и он. На самом же деле этих добровольцев не существовало. Их роль играли системы искусственного интеллекта, стратегии действия которых отличались разной степенью ленивости, нетерпеливости или благоразумности.

Как оказалось, запланированные действия компьютера действительно влияли на ответную реакцию участников эксперимента, которые становились более или менее ленивыми, благоразумными или нетерпеливыми по сравнению с тем, как они вели себя в одиночестве. Данное наблюдение дает возможность ученым предположить, что все эти три качества были заразными: если нетерпеливым, ленивым или благоразумным был искусственный интеллект, таким же становился его реальный оппонент.

По мнению нейрофизиологов, заразность этих качеств объясняется наличием у человека способности ставить себя на место окружающих для понимания того, какие мотивы, цели и принципы ими движут.

В общем, если вам сегодня лениво, виноваты коллеги. Или наши котики.

Поленимся вместе!)

Новости! Пока вы ленитесь, расскажем и покажем вам кое-что интересное.

Колин Фёрз, британский сантехник и сумасшедший изобретатель, в очередной раз удивил мир, собрав в мастерской огромный костюм из вселенной Marvel на гидравлических приводах. 3-метровая модель брони Hulkbuster построена с использованием деталей, купленных на eBay. Можно находиться внутри костюма и управлять им с помощью джойстика. Hulkbuster Фёрза не умеет ходить, но зато в силах поднять человека одной рукой. А ещё в нём установлен огнемёт. Короче, мечта:

На прошлой неделе в Дубае британский «Железный человек» показал свой костюм для полётов. Обмундирование позволяет взлетать в вертикальном положении и контролировать направление и скорость полёта при помощи рук.

А вот этот полет едва не закончился фатально... Начинающий парашютист случайно отстегнул основной парашют вместо того, чтобы его раскрыть. К счастью, отменно сработал запасной. Но эти мгновения, когда парень остается в воздухе без парашюта, способны создать кирпичей на 10-этажный дом:

Музыкальная пауза.

Создаем настроение ко Дню Победы!

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