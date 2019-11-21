21 ноября: необычная дорожная разметка и пластиковый казус вместо бассейна
Доброе утро! Для хорошего настроения завтрак нужно готовить именно так.
Мороз и солнце-день чудесный. Именно так можно охарактеризовать сегодняшний прогноз синоптиков.
Вот такая необычная разметка на дорогах Воонежа.
В Сети активно обсуждают фото 1898 года с девушкой, похожей на Грету Тунберг. Многие пользователи решили, что эко-активистка путешествует во времени, и она прибыла из будущего, чтобы спасти человечество.
Другие полагают, что Грета накапливает знания, путешествуя по прошлому настоящему и будущему. Впрочем, все может быть, юная активистка отличается очень своеобразными взглядами на жизнь.
Китайские риэлторы устроили своим покупателям большую оптическую иллюзию. Вместо жилового комплекса с парковой зоной и озером жильцы получили синее пластиковое пятно в стиле игры «Майнкрафт». Впрочем, застройщики нисколько не смутились. Они объясняют это тем, что покупатели неправильно истолковали рекламу, и настоящая идиллия находится в воображении, а не в реальности.
Сегодня будет большая музыкальная пауза. Издание Entertainment Weekly выбрало лучшие саундтреки за последние десять лет.
В первую тройку вошли песни из фильмов «За кулисами», «Идеальный голос» и «Великий Гэтсби»
В галерее сегодня завораживающие снимки Земли с МКС.