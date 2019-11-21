21 ноября: необычная дорожная разметка и пластиковый казус вместо бассейна

Доброе утро! Для хорошего настроения завтрак нужно готовить именно так.

Мороз и солнце-день чудесный. Именно так можно охарактеризовать сегодняшний прогноз синоптиков.

Вот такая необычная разметка на дорогах Воонежа.

В Сети активно обсуждают фото 1898 года с девушкой, похожей на Грету Тунберг. Многие пользователи решили, что эко-активистка путешествует во времени, и она прибыла из будущего, чтобы спасти человечество.

Другие полагают, что Грета накапливает знания, путешествуя по прошлому настоящему и будущему. Впрочем, все может быть, юная активистка отличается очень своеобразными взглядами на жизнь.

Китайские риэлторы устроили своим покупателям большую оптическую иллюзию. Вместо жилового комплекса с парковой зоной и озером жильцы получили синее пластиковое пятно в стиле игры «Майнкрафт». Впрочем, застройщики нисколько не смутились. Они объясняют это тем, что покупатели неправильно истолковали рекламу, и настоящая идиллия находится в воображении, а не в реальности.

Сегодня будет большая музыкальная пауза. Издание Entertainment Weekly выбрало лучшие саундтреки за последние десять лет.

В первую тройку вошли песни из фильмов «За кулисами», «Идеальный голос» и «Великий Гэтсби»

В галерее сегодня завораживающие снимки Земли с МКС.