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Утро в Туле
21 ноября: необычная дорожная разметка и пластиковый казус вместо бассейна

21 ноября: необычная дорожная разметка и пластиковый казус вместо бассейна

Доброе утро! Для хорошего настроения завтрак нужно готовить именно так.

 

Мороз и солнце-день чудесный. Именно так можно охарактеризовать сегодняшний прогноз синоптиков.

 

Вот такая необычная разметка на дорогах Воонежа.

 

В Сети активно обсуждают фото 1898 года с девушкой, похожей на Грету Тунберг. Многие пользователи решили, что эко-активистка путешествует во времени, и она прибыла из будущего, чтобы спасти человечество.

Другие полагают, что Грета накапливает знания, путешествуя по прошлому настоящему и будущему. Впрочем, все может быть, юная активистка отличается очень своеобразными взглядами на жизнь.

 

Китайские риэлторы устроили своим покупателям большую оптическую иллюзию. Вместо жилового комплекса с парковой зоной и озером жильцы получили синее пластиковое пятно в стиле игры «Майнкрафт». Впрочем, застройщики нисколько не смутились. Они объясняют это тем, что покупатели неправильно истолковали рекламу, и настоящая идиллия находится в воображении, а не в реальности.

 

Сегодня будет большая музыкальная пауза. Издание Entertainment Weekly выбрало лучшие саундтреки за последние десять лет.

В первую тройку вошли песни из фильмов «За кулисами», «Идеальный голос» и  «Великий Гэтсби»

 

В галерее сегодня завораживающие снимки Земли с МКС.

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