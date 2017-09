28 сентября: Как выглядят самые длинные в мире ресницы?!

Доброе утро!

=)

Начнем с рекорда.

Эта китайская леди может похвастаться самыми длинными в мире ресницами! 12,4 см: да-да, эти черные полосы на ее щеках - ресницы!

"Это часть моего тела, так что никаких неудобств из-за них я не испытываю", - отметила рекордсменка.

You Jianxia's incredible eyelashes have earned her a place in the new #GWR2018 book ?? Read more > https://t.co/WWlKFbnypS pic.twitter.com/gbxjiQO4dG