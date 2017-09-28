28 сентября: Как выглядят самые длинные в мире ресницы?!

Доброе утро!

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Начнем с рекорда.

Эта китайская леди может похвастаться самыми длинными в мире ресницами! 12,4 см: да-да, эти черные полосы на ее щеках - ресницы!

"Это часть моего тела, так что никаких неудобств из-за них я не испытываю", - отметила рекордсменка.

You Jianxia's incredible eyelashes have earned her a place in the new #GWR2018 book ?? Read more > https://t.co/WWlKFbnypS pic.twitter.com/gbxjiQO4dG — GuinnessWorldRecords (@GWR) 27 сентября 2017 г.

Милота, чтобы забыть вид этих длинных ресниц. Бррр!

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Скорее пролистывайте паука, потому что сейчас будет....

сексуальная музыкальная пауза!!!

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На втором месте оказался клип Принса — Kiss.

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В галерее - красота. Хорошего вам дня! Пусть мысль о том, что уже завтра начнется уик-энд, греет ваши души!