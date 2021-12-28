28 декабря: найдено яйцо настоящего динозавра, и празднование нового года в Minecraft целый месяц(!)

Доброе утро! До Нового года осталось 4 дня. Уже нарядили елку? Делитесь идеями праздничного убранства новогодней красавицы в комментариях, а еще не забывайте читать только хорошие новости. Поехали!

Мороз крепчает. В Туле сегодня днем пройдет небольшой снег и до -8 градусов. А вечером в городе пройдет снег и до -13 градусов.

21 декабря китайские ученые обрадовали тех, кто в детстве фанател от динозавров. Исследователи обнаружили идеально сохранившееся яйцо теропода с эмбрионом внутри. Разумеется, находка является полностью окаменевшей, но кто знает, что смогут сделать с ней ученые будущего? Быть может, в Китае появится настоящий парк Юрского периода? В любом случае это событие стало большим прорывом для науки, ведь, изучив яйцо, специалисты окончательно убедились в родстве динозавров и современных птиц.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале iScience, а фотографией яйца в твиттере поделился палеонтолог Стивен Брусатти, участвовавший в исследовании находки. Ученые прозвали эмбрион «Малышом Инляном». Его возраст составляет около 66-72 млн лет, а размер — 27 сантиметров. Яйцо обнаружили в породах мелового периода в районе Ганьчжоу. Приступив к изучению находки, ученые поразились тому, насколько хорошо сохранился скелет зародыша. Они также обратили внимание на позу эмбриона — она абсолютно такая же, как у обычного птенца.

Такая поза ранее считалась характерной только для птиц. Находку назвали «одним из самых хорошо сохранившихся эмбрионов динозавров за всю историю». Размер и форма черепа позволили палеонтологам с легкостью определить вид динозавра. Оказывается, Малыш Инлян был овирапторозавром. Представители его группы относились к пернатым динозаврам-тероподам, связанным с современными птицами.

Чтобы исследовать внутренности окаменелостей, палеонтологи, как правило, используют компьютерную томографию. Однако, по словам исследовательницы, результаты первого сканирования эмбриона были неутешительными. Поэтому ученые решили пересмотреть тактику и внимательно изучили образец, а затем создали фотореалистичные реконструкции эмбриона внутри яйца. Это и позволило в точности воссоздать позу Малыша Инляна.

А вы знали, что у россиян самая любимая песня «Новогодняя» от «Дискотеки Аварии». Поэтому сегодня слушаем именно ее.

До наступления 2022 года осталось всего-ничего, а значит, самое время составлять планы на каникулы. О досуге гиков позаботились разработчики Minecraft: с 21 декабря по 17 января в игре пройдет празднование Нового года. Такое событие не может состояться без подарков, которых, по словам создателей, будет предостаточно. Согласно анонсу, игроков ждет розыгрыш призов, бесплатный бак скинов, а также распродажи и большие скидки. А пока можно присоединиться к виртуальной Minecraft-вечеринке на ютьюб-канале игры.

«Присоединяйтесь к празднованию Нового года! С 21 декабря по 17 января в Minecraft Marketplace будут проходить розыгрыши призов, бесплатный пак скинов YouTube Creator и еженедельные бесплатные карты для Minecraft: Bedrock Edition и Minecraft: Java Edition. Кроме того, с 21 декабря начнется двухнедельная распродажа с ежедневными скидками и выгодными предложениями! Да начнется блочный праздник!» — говорится под роликом с анонсом мероприятия. К масштабному празднованию Нового года Minecraft запустил специальный сайт, где будут появляться все подробности. Уже сейчас на нем можно забрать первые подарки.

Когда мы пользуемся какой-то вещью каждый день и постоянно на неё смотрим, то можем даже и не замечать, насколько сильно на неё влияет время. И только если приглядеться повнимательнее или сравнить с другим, новеньким, предметом, получится в полной мере увидеть, как же всё меняется с течением месяцев, лет или даже десятилетий! Неужели рюкзаки, игрушки, кресла и коврики действительно могут показать, что время летит? Давайте проверим!

Хорошего дня и нового настроения!