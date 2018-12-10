10 декабря: Полет с сюрпризом и беспощадный русский рэп

Доброе утро! До Нового года всего ничего, как там у вас с праздничным настроением? Успели на выходных нагуляться по Новогодней столице России?)

Прогноз погоды на рабочую неделю Если не считать день сегодняшний с неожиданным «плюсом», все очень даже приемлемо:

Начнем утро бодро!

Что происходит, если твой отец хорош в визуальных эффектах:

Для киноманов.

Пока мы гуляли по заснеженной и красивущей Туле, вышел первый трейлер «Мстителей 4», которые получили подзаголовок «Финал» (в оригинале Endgame). Это продолжение «Войны бесконечности», в которой злодей по имени Танос с помощью могущественного артефакта уничтожил половину населения Вселенной, включая многих супергероев:

Премьера в апреле 2019.

Новости!

Шведская марка водки Absolut запустила конкурс с целью найти талантливых художников и иллюстраторов по всему миру. Желающие принять участие должны создать иллюстрацию о мире будущего с силуэтом бутылки Absolut. В качестве центральной идеи предлагается выбрать один из пяти принципов бренда: равноправие, единство, уникальность каждого человека, свободное самовыражение, свободу любви или заботу об окружающей среде. Заявку можно оставить на сайте до 31 января 2019 года. От каждой из 20 стран-участниц в марте 2019 года выберут по одному локальному победителю, которые отправятся на церемонию награждения в Европу. Там объявят лучшую работу, которая ляжет в основу новой глобальной рекламной кампании Absolut. Победитель получит грант в размере 20 тысяч евро. Российский конкурс проходит при поддержке ММОМА: исполнительный директор музея Василий Церетели станет одним из членов жюри. Отбором также займется художник уличной волны Андрей Бергер и основатель независимого фонда Delfina Foundation в Лондоне Аарон Сезар.

Красоты этому дню! Срочно! В Китае прошел финал конкурса «Мисс мира—2018». Победительницей стала 26-летняя мексиканка Ванесса Понсе де Леон. Представительница России Наталья Строева вошла в топ-30 конкурса (на последнем фото).

Вселенная Гарри Поттера к нам ближе, чем кажется. В США разработчики научили оживлять людей и персонажей на фотографиях, картинах и плакатах. Технология работает и в дополненной реальности: например, можно прийти в музей, заставить героя картины Пикассо «выйти» из неё и рассмотреть объёмную модель.

Музыкальная пауза!

Музыкальный сервис Apple Music опубликовал итоговые результаты по прослушиваниям за 2018 год.

Если сосредоточиться на мировых итогах, то вот они — коротко:

Артист года — Дрейк. Успех альбома «Scorpion» поставил Дрейка на первое место по популярности и прослушиваниям.

Альбом года — «Golden Hour» Кейси Масгрейвс. Кантри-музыка на западе рулит!

Песня года — Карди Би feat. Bad Bunny, J Balvin «I Like It». Главный летний хит, без которого не обошлась ни одна вечеринка в этом году.

Прорыв года — Juice WRLD. Самый популярный фрешмен по версии Apple с прорывным альбомом «Goodbye and Good Riddance».

Топ самых прослушиваемых песен выглядит вот так:

И совсем коротко — по итогам в России.

Альбом «E.G.O.» рэпера из Казахстана Jah Khalib уже второй год занимает первое место в чарте Apple Music. Песня про девушку Медину как раз с этой пластинки:

Топ самых прослушиваемых песен в нашей стране начинается вот так (кровь из глаз и ушей, простите):

Реклама дня.

Эта туристическая реклама на днях завирусилась в соцсетях, хотя её крутят по европейскому ТВ на английском языке ещё с сентября:

Как думаете, девушка обрадовалась или огорчилась?)

В галерее — картины в чашках. А почему бы и нет?