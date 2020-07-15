15 июля: съедобная упаковка для лапши быстрого приготовления и кот-клептоман

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Студентка курса промышленного дизайна Холли Граундс задумалась о вреде пластика для экологии и создала съедобную упаковку для лапши быстрого приготовления. Об этом сообщает Dezeen.

Разработанная ею обертка заменяет небольшие пластиковые пакеты, в которых обычно продается такая лапша. Упаковка представляет собой биопленку без вкуса и запаха, которая сделана из нескольких легкодоступных ингредиентов, в том числе картофельного крахмала, глицерина и воды.

Упаковка запечатывается при высокой температуре и растворяется за минуту после контакта с кипящей водой. Она приправлена специями, так что в этот момент она превращается в соус к лапше. Более крупные ингредиенты, например сушеные креветки, находятся внутри упаковки, пока она не растворится.

«Я смогла провести все испытания и создать эту упаковку на своей кухне, так как процесс очень прост», — рассказала Граундс.

По ее словам, ингредиенты нужно смешивать и нагревать, пока смесь не достигнет нужной толщины. В этот момент в смесь нужно добавить специи и ароматизаторы, после чего — вылить ее в форму и оставить на 24 часа.

После в получившуюся пленку заворачиваются высушенные блоки лапши.

«Продукт может быть приготовлен и съеден менее чем за 10 минут, а вот разложение упаковки может занять 80 лет», — пишет Граундс. Она пояснила, что ее изобретение поможет ограничить использование пластика.

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Жительница Нового Орлеана, штат Луизиана, дизайнер Хезер Барди рассказала, как некоторое время назад начала находить возле своего дома чужие вещи. Это были чьи-то носки, трусы, купальники и полотенца.

Сначала Хезер подозревала, что все это подбрасывают ей местные любители выпить. Однако потом она проверила камеры наблюдения и установила загадочного преступника. Им оказался ее собственный кот по кличке Адмирал Галактикот.

Как рассказала Хезер, до пандемии ее питомец не выходил на улицу. Однако во время карантина она решила его ненадолго отпускать. И Адмирал Галактикот полностью погрузился в жизнь улиц.

«Теперь он просто любит слоняться по территории, играя с другими случайными кошками района. Классно. Его девушка — Люсиль, маленькая черная кошка, которая разгуливает в квартале. Все довольны, особенно с учетом того, что я видела, как он смотрит в обе стороны, прежде чем переходит дорогу», — рассказала Хезер.

После того как женщина поняла, что ее кот — клептоман, она сфотографировала все украденные им вещи и выложила объявление в фейсбуке.

«Я благодарна, что он не приносит мне мертвого воробья или мышь, но я уверена, что кто-то у себя дома чешет в затылке, ведь их одежда продолжает исчезать. Поверьте мне, это не монстр из сушилки, а Адмирал. Если вы хотите забрать свои вещи, я их собрала, и я снова их постираю (кошачья слюна), мы будем более чем рады, если вы заглянете к нам, прихватите сумку и пристыдите моего кота-мерзавца, если он будет рядом», — написала женщина.

Их хозяин нашелся, им оказался сосед Хезер. Дверь в его прачечную не закрывается до конца, и, вероятно, благодаря этому кот туда пробрался.

К счастью, ситуация закончилась хорошо. Сосед забрал свои вещи без обид на Хезер и ее кота.

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Хорошего настроения и продуктивного дня!