8 ноября: смешная погоня за свиньей и квартира в аренду как из «Секса в большом городе»

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Зонтик – наш лучший друг. Сегодня в Туле небольшой дождь, а воздух в городе прогреется до +6 градусов.

Фотокорреспондент издания Pensacola News Journal (Пенсакола — город в штате Флорида) Тони Гиберсон задокументировал попытки местных полицейских поймать «беглую пузатую свинью». Департамент полиции сам опубликовал отчёт о часовой погоне в фейсбуке, и снимки разошлись по соцсетям.

По словам офицером, накануне ночью им позвонили с жалобами, что в центре города шумит и бегает «то ли уродливая собака, то ли чупакабра». Выехав с утра, полицейские обнаружили свинью, у которой «не было никаких намерений возвращаться домой». Несколько сотрудников преследовали свинью с 7:15 до 8:15 утра и всё же поймали «с помощью стратегии, нарисованной на грязи».

Полицейские сами поиронизировали над ситуацией, поблагодарив фотографа за «случайный Ренессанс» и предложив пользователям мысленно подставить к кадрам музыку из «Шоу Бенни Хилла».

Сегодня слушаем Kylie Minogue and Jesse Ware «Kiss of Life».

Сара Джессика Паркер и Airbnb объединились и представили квартиру Кэрри Брэдшоу — знаменитые нью-йоркские апартаменты главной героини «Секса в большом городе» можно будет забронировать на одну ночь (12 или 13 ноября) всего за $23.

Интерьерные кадры квартиры в сериале были сняты в павильоне, а кадры с улицы — у домов 64 и 66 на Perry Street. Квартира, выставленная на Airbnb, находится примерно в том же районе, а ее планировка приближена к той, что была в шоу.

Хозяином жилья на сайте указана сама Сара Джессика. «Прошло 23 года с тех пор, как я впервые переступила порог дома Кэрри, а теперь настала ваша очередь. В честь предстоящего выхода «И просто так…», долгожданной новой главы легендарного сериала канала HBO «Секс в большом городе», мы открываем двери в дом, где все началось», — говорится от лица актрисы на странице жилья.

При заезде счастливчиков, забронировавших номер, ждет виртуальное приветствие от Сары Джессики Паркер, снятое в стиле заставки сериала. Для гостей будет устроен бранч в Челси — районе, где часто обедали героини «Секса в большом городе». Комплиментом станет любимый коктейль сериальной четверки Космополитен. Главный сюрприз — гардероб Кэрри, который, как и в шоу, полон дизайнерской и винтажной одежды. Гости апартаментов смогут ее примерить, а после этого для них будет устроена модная фотосессия. В течение всего пребывания обслуживать постояльцев будет консьерж.

Думаете, что только люди могут чувствовать смятение, шок, восторг и удивление? А вот и нет! Домашние любимцы тоже могут похвастаться умением проявлять свои эмоции самыми разнообразными способами. Что бы ни приключалось с котиками и собаками: прогулка, день рождения или крепкие объятия, питомцы обязательно продемонстрируют, что чувствуют в настоящий момент. И по их мордочкам тут же всё становится ясно!

Хорошего дня и удивительного настроения!