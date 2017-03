15 марта: Любимцы публики и человек vs лошадь

Милота дня + невероятная бодрость! Этот джек-рассел терьер выступил на собачьих соревнованиях не очень хорошо, но зато весело и с задором. Кайф от каждого движения!

Этот пес - любимец публики. И не надо никаких титулов!

Вот еще один любимец публики, но на этот раз из мира людей. Репортер Джон Гиззи пришел на брифинг в Белый дом, а на следующий день стал интернет-героем. Все в этой коротенькой гифке:

Ученые из Университета Цюриха провели эксперимент и доказали, что собаки могут манипулировать людьми ради собственной выгоды. В эксперименте участвовало 27 собак разных пород. Перед животными стояло три коробки: в первой коробке была вкусная сосиска, во второй — печенье для собак, в третьей — ничего. Собаки должны были по очереди отвести двух человек к коробкам. При этом первый участник эксперимента отдавал собаке угощение из коробки, а второй оставлял его себе. Животные быстро научились манипулировать людьми. Если собаке «доставался» человек, который делился угощением, то она вела его к коробке с сосиской, а если тот, кто оставлял еду себе, то собака отводила его к пустой коробке. Вот ведь шерстяные манипуляторы!!!

Google и Levi's представили «умную» джинсовую куртку с Bluetooth. Её счастливый обладатель сможет управлять своими мобильными устройствами, не вынимая их из карманов. Это освобождает руки для, например, поездок на велосипеде. Полотно, из которого сшита куртка Google/Levi's сделано из хлопка и тонких проводов, по которым сигнал передаётся от чувствительного к прикосновениям участка на рукаве к смартфону или другому устройству. На запястье вшита кнопка, которая позволяет отвечать на звонки, регулировать громкость музыка, переключать треки и производить другие манипуляции с устройством, не доставая его из кармана. На рынке куртка появится уже в этом году. Вместе с ней покупатель получит приложение, через которое можно будет настроить управление жестами: куртка будет реагировать на двойное нажатие, нажатие всей ладонью, поглаживания и круговое движение по чувствительной части ткани. Кроме того, куртка будет оповещать об уведомлениях в соцсетях и входящих вызовах и сообщениях вибрацией. А сняв кнопку-запонку, передающую сигнал Bluetooth, пользователь сможет постирать куртку вместе с другой одеждой.

Британский спринтер Дуэйн Чемберс победил в забеге на 100 метров против лошади. 10.36! Это прям вау:

Музыкальная пауза! Иногда для того, чтобы делать музыку, нужно одно лишь желание и немного свободного времени. Дизайнер Нейл Мендоза придумал машину, которая создает мелодию, стреляя камешками по разнообразным плоскостям.Слушаем кавер на «Here Comes the Sun» от The Beatles:

Есть шанс уехать в Новую Зеландию! Если не навсегда, то хотя бы на 4 дня - и все за счет "приглашающей стороны". Совместная кампания новозеландской столицы и частной рекрутинговой компании Workhere New Zealand называется LookSee Wellington. Она должна привлечь новые таланты к стремительно растущей технологической индустрии Веллингтона. В рамках кампании 100 специалистов в области технологий смогут четыре дня гостить в Веллингтоне. Город заплатит за все, кроме питания и дополнительных развлечений. Счастливчиков ждут экскурсии, знакомства с местными бизнесменами и собеседования с заинтересованными компаниями. Потенциальные кандидаты должны зарегистрироваться на сайте до 20 марта. Работодатели из ведущих технологических компаний региона проанализирует профили всех кандидатов и выберут наиболее достойных по их мнению номинантов. Чем больше компаний номинирует кандидата, тем больше у него будет шансов попасть в заветную сотню счастливчиков. Сама поездка пройдет с 8 по 11 мая 2017 года. После собеседований компании пригласят на работу лучших из лучших. Просто напомним, ЧТО ТАКОЕ Новая Зеландия:

И еще одна мечта: Роскосмос сообщил о новом отборе в космонавты, который стартует 14 марта 2017 года и завершится в конце декабря. По итогам конкурса Роскосмос планирует отобрать от шести до восьми человек, которые пополнят отряд космонавтов. Они будут работать по программе МКС, а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.

Перечень требований к участникам отбора опубликован на сайте Роскосмоса. Согласно документу, возраст кандидата не должен превышать 35 лет. Среди обязательных требований — российское гражданство, наличие высшего образования по инженерным, научным или лётным специальностям, соответствующий опыт работы, знание английского языка и отсутствие непогашенной судимости. К конкурсу также не допускаются граждане, нарушавшие законодательство по защите государственной тайны. Рост кандидата должен составлять от 150 до 190 сантиметров, вес — от 50 до 90 килограмм, а максимальная длина ступни не может превышать 29,5 сантиметров (соответствует российскому 45 размеру обуви). Физическую подготовку претендентов проверят с помощью нескольких показателей: выносливости (бег, лыжная гонка, плавание), силы (подтягивание на перекладине), быстроты (челночный бег, прыжки в длину), ловкости (прыжки на батуте и в воду) и других. Психологические качества кандидатов оценят по результатам исследований и собеседований.

И кое-что экстремальное под занавес. Пассажир круизного лайнера заснял, как выглядит шторм (девятиметровые волны!!!) из каюты:

Если вдруг кто волнуется, то последствия оказались не слишком серьезными для большого корабля. Немного пострадала обшивка лайнера, а на одной из палуб обрушился потолок, но судно благополучно добралось в порт. Около четырёх человек получили легкие ранения из-за того, что мебель и предметы по всему кораблю бросало из стороны в сторону.

В галерее - японские бабушка и дедушка, которые каждый день одеваются так, чтобы всегда идеально сочетаться друг с другом по стилю. В самой Японии они стали известны, как Господин Бон и Госпожа Пон. У пары уже 347 000 подписчиков в Instagram: