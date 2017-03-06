6 марта: Вы слон или броненосец?

Доброе утро! Хороший сегодня понедельник - два дня поработаем, и будем праздновать 8 Марта! Любим мы такие недели, когда ррраз - и лишний выходной сваливается)

Утренняя новость для тех, кто не доспал в понедельник. Биологи из Школы анатомических наук Витватерсрандского университета (ЮАР) доказали, что среди млекопитающих меньше всего спят африканские слоны. Им достаточно всего двух часов сна в период времени между 2 и 6 часами утра - и они уже бодрячком, идут дальше жевать листики.

Кроме слонов, среди млекопитающих мало спят также домашние лошади (три часа в сутки). Большую часть суток отдыхают малая бурая ночница (19 часов), опоссум (18 часов) и броненосец (17 часов).

Люди в среднем спят примерно от шести до девяти часов в сутки. Но среди людей встречаются и крайности - как "слоны", так и "броненосцы".

Хватит спать. Для бодрости посмотрите на вот этого лыжника.

Филип Флисар прокатился по лыжной трассе с реактивным ранцем за плечами. "Ускоритель" помог Флисару въехать на холм, прокатиться по замерзшему мосту через озеро, а также по улицам его родного города Марибора в Словении. По склону вниз он несся со скоростью 121 км/ч. Причина спешки - звонок от мамы, которая говорит, что обед вот-вот будет готов, а Филипа дома нет... Понеслись!

Фотоновости, без которых мы легко проживем. Но зачем жить без них, когда они такие хорошие?..

Современный художник Дуг Эйткен создал в долине Коачелья (Калифорния, США) дом с полностью зеркальной поверхностью. Инсталляция получила соответствующее название - Мираж:

В мире открылся первый музей-ресторан. Им стал МакДональдс в итальянском городе Марино (20 км от Рима). Через стеклянный пол ресторана можно рассмотреть сорокапятиметровый участок Аппиевой дороги II века до нашей эры (в исторической литературе часто называется «первое в Европе шоссе» - соединяла Рим с Грецией и всем Ближним Востоком) и три древнеримских захоронения. Человеческие кости в них заменены на пластиковые муляжи. Оригинальные скелеты были вывезены археологами для проведения дальнейшей экспертизы.

В Шанхае из четырёх тысяч прокатных велосипедов собрали арт-объект - рассортировали их по цветам. СМИ окрестили его "велосипедной радугой" (хотя, конечно, это совсем не так, цветов маловато, да и не в том порядке вовсе). Впрочем, получилось красиво:

Музыкальная пауза. Клип по мотивам оскароносного мюзикла «Ла-ла-ленд» в условиях российской действительности от передачи "Вечерний Ургант":

Красота в чистом виде. Морские биологи из Национального управления по исследованию океанов и атмосферы засняли глубоководную медузу из семейства rhopalonematid trachymedusa. Она восхитительна:

Съемка была сделана на глубине около 3000 метров.

В галерее немного мимими. Лиричный проект "Коты и дождь" от фотографа Felicity Berkleef. Март на дворе, как-никак!