26 мая: кошки устроили драку в прямом эфире и снежный человек продает свой дом

Доброе утро, дружочки-пирожочки! Начинаем утро с порции хороших новостей. Поехали!

Не забудьте захватить зонтик. Сегодня в Туле небольшой дождь, а столбики термометров поднимутся до +15 градусов Цельсия.

Филиппинская журналистка Дорис Бигорния, как и многие сейчас, выходит в прямой эфир из собственного дома. В одном из таких выпусков, когда она брала интервью у спикера, на фоне появились две ее кошки и устроили эпичную драку.

Услышав рычание, Дорис обернулась. Сначала она попыталась сдержать улыбку, а потом занервничала, видимо, опасаясь, что кошки могут испортить эфир.

Дорис явно не знала, как ей себя вести до конца интервью: то ли делать вид, что ничего не произошло, то ли прогнать кошек.

Однако именно благодаря кошкам интервью Дорис посмотрело огромное количество людей по всему миру. У журналистики и ее питомцев даже появились поклонники, которые теперь специально смотрят ее эфиры в надежде, что там вновь будет что-то зрелищное.

Да-да, «карантинные гимны» достали, но и талантливые песни никто не отменял. В песне «Сидите дома» от Поли Дудки просто шикарно замешаны духовые с битами. Будем следить за певицей!

На фотографиях выставленного на продажу дома в Калифорнии заметили снежного человека. Да-да, рыжий и лохматый великан живет в просторном коттедже с живописным видом. И судя по фотографиям, прекрасно проводит время: читает книги и газеты на веранде или на кровати, занимается йогой, печет печенье и ухаживает за растениями в саду.

Автор оригинальной идеи по продаже дома — агент по недвижимости Дэниел Остер. В интервью Bored Panda он рассказал, что так они вместе с продавцами дома решили привнести немного веселья и легкомыслия в вопрос покупки жилья. «Многие люди сейчас и так находятся под большим стрессом, мы надеялись, что наша идея заставит их улыбнуться», — отметил Остер.

С точки зрения маркетинга, такой ход успешно сработал. Благодаря снежному человеку домом интересуется большое количество потенциальных покупателей, и Остер надеется уже в ближайшее время заключить сделку.

К слову, это не первый случай, когда великанов используют на рынке недвижимости. В 2019 году риелтор Шона Бэйли продала дом в штате Огайо с помощью костюма, который изначально купила для Хеллоуина.

Фотограф Чема Сальванс (Txema Salvans) снимает необычные места, где обустроили свой отдых жители Испании. Это индустриальные районы, где вместо пальм и шумных летних веранд декорацией служат автостоянки, пустыри, градирни и другие не слишком живописные локации. На этих фотографиях нет толп туристов, люди отдыхают обособленно — наглядная иллюстрация к лету-2020. А вы бы согласились на такой отдых? Опишите в комментариях свой идеальный отдых.