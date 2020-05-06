6 мая: зеленые человечки сражаются против фиолетовых и Илон Маск запустит Тома Круза в космос

Доброе утро, друзья-товарищи! Готовы к самой короткой самоизоляционной рабочей неделе? А пока вы завариваете чашку бодрящего напитка, мы уже подготовили для вас порцию хороших новостей. Поехали!

Что-то с погодой нам не везет. Сегодня синоптики снова обещают дождь. Радует одно – температура воздуха поднимется аж до +17 градусов.

В GTA Online, сетевом режиме GTA 5, идет полномасштабная война — зеленые инопланетяне сражаются с фиолетовыми. Началось все около года назад. Игроки переодевали своих персонажей в костюмы пришельцев зеленого цвета и от души троллили всех вокруг: нападали, грабили, угоняли машины, срывали чужие планы.

В 2020-м у них внезапно появились конкуренты — фиолетовые инопланетяне, которые делают все, чтобы остановить зеленых. Некоторые фиолетовые защищают обычных игроков в GTA Online, а другие просто охотятся на зеленых. Пришельцы часто перемещаются группами и при виде друг друга устраивают драки стенка на стенку.



В твиттере некоторые тематические аккаунты, освещающие GTA Online, ведут репортажи с виртуальных улиц — и докладывают об очередных стычках зеленых и фиолетовых.

Некоторые в GTA Online играют за полицейских. И у защитников правопорядка прямо сейчас хватает работы — они патрулируют улицы города и пытаются остановить эту войну. Но пока у полиции ничего не выходит, пришельцы продолжают сеять хаос.

Стильный, хоть и дураческий хип-хоп от дуэта из Екатеринбурга Lovanda. В роли танцующих в клипе «Венера» на фоне академии наук пенсионеров — пионеры советского брейк-данса.

Том Круз сам исполняет трюки на съемках фильмов — даже если нужно уцепиться за дверь летящего самолета или выпрыгнуть из окна и пробежаться по высочайшему зданию в мире, башне «Бурдж-Халифа» в Дубае. Но Крузу и этого мало — судя по всему, он решил слетать в космос. А помочь ему должны Илон Маск и NASA.

По информации Deadline, Круз и SpaceX работают над приключенческим боевиком, который планируют полностью или частично снять в космосе. Известно, что картина не имеет отношения к серии «Миссия невыполнима». Производство фильма находится на ранних этапах, пока что к нему не прикреплена какая-то конкретная киностудия. Других подробностей у Deadline нет.

Звучит амбициозно, но если кому и под силу поучаствовать в съемках такого фильма, то это точно Том Круз.

В конце апреля в твиттере расцвёл новый форс — фотошопить любым неподходящим персонажам секси-ножки. Посмотрите, как это выглядит в нашей галерее.

Хорошего дня и не болейте!