10 марта: радостный канадец танцует на озере и провокационные плакаты на улицах Швеции

Доброе утро! Начинаем новую замечательную среду вместе с хорошими новостями. Поехали!

Много солнца и сильного мороза. Сегодня в Туле ясная погода, а температура воздуха днем опустится до -15 градусов.

Канадец индийского происхождения Гурдип Пандер отпраздновал вакцинацию от коронавируса танцами на замерзшем озере. По его словам, прививка никак не сказалась на его самочувствии, поэтому Пандер решил отметить это событие традиционным индийским танцем бхангра. Таким образом канадец надеется поддержать жителей страны и дать им надежду.

Пандер регулярно выкладывает видео со своими танцами в различных уголках Юкона, самого малонаселенного региона Канады. Зимы там долгие и суровые, но Пандеру это ничуть не мешает.

Раз в пятилетку отличный электронный музыкант Роман Литвинов (он же Mujuice или Муджус) выпускает песенную пластинку — для тех, кто считает его новым Цоем, это воспринимается как некое откровение и слепок времени. В очередном альбоме из этой серии — много готики и (вынесенной в заглавие) меланхолии, зацикленности на числе 13 и Останкинской башне, ворох традиционно скупых строчек-лозунгов и магистральная мысль «мы проиграли, но еще на что-то надеемся». Сегодня слушаем Mujuice – Ласточки.

На улицах Швеции появились провокационные плакаты на шведском и английском языках, призывающие граждан задуматься о цифровой безопасности. Реклама также опубликована в газетах и журналах страны. Об этом сообщает AdAge.

Плакаты разработаны креативным агентством Akestam Holst для шведской организации SSF, занимающейся вопросами цифровой безопасности. Как отмечается на сайте агентства, в креативе использовались слова, которые чаще всего в своих паролях используют шведы. Среди них оказались слова shit, fucking, dick и другие.

Примеры рекламных слоганов:

«Член недостаточно сильный»;

«Ваш пароль — дерьмо»;

«Не доверяй маме свои секреты»?;

«123456 причин сменить пароль»;

«Трах — это небезопасно» ?.

Список самых популярных паролей в стране составлен Интернет-фондом Швеции. По информации Ads of the World, «член» занимает 24-ю строчку в рейтинге, «дерьмо» — 16-ю, а «мама» — 11-ю. В топ-5 самых популярных паролей также входят сочетания 123456 и 12345, «трах», qwerty и 666666.

Любимые игрушки есть не только у детей, но и у наших питомцев, ведь домашние любимцы — те же дети. И их плюшевые друзья всегда остаются главным предметом обожания наших пушистиков, сколько бы лет им ни было!

Сегодня мы собрали для вас 18 фотографий домашних питомцев с их любимыми игрушками, расставаться с которыми они не готовы ни на минутку!

Хорошего дня и пушистого настроения!