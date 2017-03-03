3 марта: Наш любимый день!

Доброе утро! Пятница!!!

Танцы, ярмарка рукоделия, встреча с фиксикам, курсы по приготовлению кофе и, конечно, премьеры в кино - вот ответ на вопрос, чем же заняться в выходные. Не за что)

Погода уже совсем весенняя:

Мультики! Вышел трейлер новых «Утиных историй». Напомним, любимый мультик выйдет на канале Disney XD уже этим летом. Ждем-ждем:

Танцуют все! Зажигаем в честь пятницы вместе с этими ребятами:

8-летний пацан из Канады играет в хоккей, а в перерывах между периодами перевоплощается в черлидера. Хорош, невозможно. Срочно на соревнования по танцам на льду, там давно нужны свежие идеи!

А здесь 100-летняя дама (бабулей язык не поворачивается назвать) пляшет н праздновании своего юбилея. Хэштег #всембытак:

Новости!

Новый тренд прямиком из Парижа, мировой столицы моды. Сумка на голове! В такие шапки нарядили моделей, участвующих в показе Maison Martin Margiela на Парижской неделе моды. Ох уж эти писки моды....

А вот "модная идея" не с подиумов, а из жизни. Американка Диана Нгуен и её жених Ник Уорд сделали необычное «свадебное» фото ради участия в конкурсе, главным призом в котором стала свадьба в часовне Taco Bell в Лас-Вегасе. Кадр был снят в одной из закусочных сети, а платье невесты — собрано из обёрток от буррито. Если что, обертки были новые, не использованные, так что никакого аромата наряд не источал. Но красиво, черт возьми. Точно лучше чем сумки на макушке:

Житель Перми создал модель робота T-800 из «Терминатора». Робот умеет определять свое местоположение в пространстве, обладает способностью к обучению и даже пытается вести беседу:

Музыкальная пауза! Бенедикт Камбербэтч вместе с партнером по фильму "Доктор Стрэндж" Бенедиктом Вонгом поет песню Бейонсе Single Ladies с капой во рту. А перед этим они еще смешно представляются. "Камбербэтч" и так звучит как упражнение у логопеда, а тут еще и капа... Но актер справился блестяще:

Киноманы, внимание! Вышел очередной трейлер пятых "Пиратов Карибского моря". На этот раз рассказывается история главного злодея фильма, капитана Армандо Салазара (Хавьер Бардем): он погнался за молодым пиратом Воробьем и лишился всего, что у него было.

Фильм, напомним, появится на больших экранах в мае этого года.

В галерее - завтраки как искусство. Хорошего вам настроения на весь уик-энд (и пусть еще чуть-чуть на понедельник останется)!