18 сентября: шарик для гольфа + лед = необычный звук и любовные письма 70-летней давности

Без дождя не обойдется. Сегодня днем синоптики обещают небольшой дождь и сильное похолодание до +11 градусов. В выходные в Туле температура не сильно изменится, но зато не будет осадков.

Просто послушайте, как звучит удар мячика для гольфа о поверхность замерзшего озера. Это не громкий треск, как можно было бы ожидать, а, скорее, пение птицы или сигнал гидролокатора. В общем, красиво! Кликайте по картинке, чтобы послушать необычный звук.

Видео с гольфистом, который закидывает мячики на поверхность озера, опубликовали на Reddit. Менее чем за день пост набрал почти 84 тысячи голосов (это много!).

Фронтмен московской группы Everything is made in China Максим Федоров запустил любопытный сольный проект в духе творений Джона Хопкинса и Rival Consoles. Дебютный альбом «Vandalism» выйдет в начале октября, пока же можно ознакомиться с первым синглом на сборнике передовой европейской электроники «know-how, vol. 1». От России там также хороший трек «1993» электронщика Андрея Бугрова и обложка, выполненная Покрасом Лампасом. Сегодня слушаем Disziplin – Six.

Парень открыл вентиляционное отверстие в стене своего дома и обнаружил старые любовные письма. Содержание романтичных посланий говорит о том, что подростки 70 лет назад мало чем отличались от современной молодежи. Однако подлинность писем люди поставили под сомнение.

Молодой человек поделился находкой на сайте Reddit. В комментариях реддитор прикрепил снимок одного из писем, чтобы продемонстрировать их содержание. Стало ясно, что автором посланий была неизвестная юная девушка, писавшая своему возлюбленному.

Девушка предупреждает, что письмо может быть не особенно интересным, так как она уже сонная. Она немного рассказала о родителях, своих планах и о том, как хочет увидеть избранника. Автор планировала отправиться на танцы, где встретила бы своего суженого.

- Ты мне очень нужен в эти выходные, чёрт возьми. Что же будет во время каникул? Я была так несчастна, а вчера вечером я бы отдала свою жизнь, чтобы увидеть тебя. Даже если ты не придёшь на танцы, можешь не волноваться, что я буду флиртовать с Брауном или ещё с кем-то, потому что я так не поступлю. Я буду думать о тебе всё время.

Также девушка добавила: она рада, что парень совсем не умеет танцевать. Ведь она совершенно не восхищается танцорами, а такое мероприятие для неё — лишь способ пообщаться.

- Я рада, что ты не умеешь танцевать. У меня самой нет желания хорошо научиться это делать. Но очень хорошо иметь такую возможность, ведь это отличный способ общения для женщины.

Один из комментаторов предположил, что письма были написаны в 50-х годах. Действительно, танцы и любовные драмы уж очень схожи по атмосфере с временами родителей Марти МакФлая из «Назад в будущее». Другой пользователь предположил, что такая находка может стать неплохим квестом для парня.

В нашем мире множество великолепных сооружений, которые впечатляют людей самыми разными параметрами: размером, красотой, уникальными деталями, формами и необычными архитектурными решениями. Но есть ещё кое-что.

Сегодня мы хотим уделить внимание непопсовым сооружениям (то есть тут не будет египетских пирамид), которые поражают воображение одним фактом того, что подобное вообще можно было построить. Причём многие объекты из подборки были возведены в прошлых веках. Удивительно!

