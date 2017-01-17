17 января: Альпаки, панды и козочки сделают день лучше

Доброе утро!

Утренняя милота! Ловите альпак, играющих в снегу с собакой:

И еще кое-что очень трогательное. В прошлом году были дико популярны селфи с квокками - якобы, нет больше таких фотогеничных животных. Ан нет, есть! Взгляните на эту панду из научно-исследовательского центра Dujiangyan Panda Base в китайском городе Чэнду - для нее просто не существует "неудачных ракурсов"!

Хорошие новости!

В Париже появился плавучий тренажерный зал. Он передвигается за счёт энергии тренирующихся на борту людей. Занимаясь на особых велотренажерах, которые собирают человеческую энергию и накапливают ее для использования в будущем, гости зала получают возможность придавать судну необходимую мощность. Остановите корабль, я сойду!...

В Лондоне обираются запустить первый автобусный тур, разработанный специально для собак! Автобус под названием К9 будет приветствовать собак и их хозяев для поездки по туру "богатая собачья история" в городе. Люди, купившие билеты, посетят лучшие парки и узнают об необычных достопримечательностях Лондона, таких как здание Парламента - "дом собачьего законодательного органа" и Букингемский дворец, где проживают знаменитые королевские корги. Организаторы тура, компания More Than Doggy Essentials, описывают его как обзорную экскурсию, которая показывает "собачий" опыт как никто другой. На сайте экскурсии сообщается, что маршрут предусматривает прогулки с собаками в лучших парках Лондона, в том числе Гайд-парк, Кенсингтонский дворец и сады Грин-парк. Хозяева, как и их питомцы, проведут время с пользой. Во время экскурсии им будут об истории собак в Лондоне. Кроме того, пассажиры получат карту столицы, где обозначены пабы, бары и рестораны, где разрешается приводить собак. Бесплатный автобус будет работать в течение четырех дней с 17 января.

А в Канаде начали продавать Oreo в виде шоколадного яйца с шоколадной крошкой внутри! Любимая печенька сменила концепцию! У кого есть билет до Канады? Привезите, а?..

Да здравствуют музыкально-танцевальные паузы! Этот американский фермер заснял свой зажигательный танец в вольере с козочками на видео, чтобы показать друзьям. А ролик возьми, да и стань вирусным!

На свой страничке в фейсбуке он также рассказал, что 15 лет назад получил травму позвоночника и перенёс несколько операций. "Танцы вместе с йогой и медитацией — мои единственные альтернативы обезболивающему", — пишет Джей Лейвери. Фермер надеется, что это видео сможет вдохновить людей. Он прав?

Завораживающее видео и невероятная удача. Фотограф Арье Ниренберг снял северное сияние из окна самолёта, следующего из Нью-Йорка в Рейкьявик.

Праздники закончились?.. Ничего, продлим удовольствие) Посмотрите вот это видео, снятое в магазине Тбилиси. Тут "Санта-Клаус" просто восхитительнейшим образом ворует ноутбук. Ох уж эти избалованные детки - ноуты им подавай... А откуда у дедули столько денег на подарки...

В галерее - нелепые ситуации, в которые попали зверюшки. Хорошего вам дня и только приятных приключений!)