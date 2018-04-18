18 апреля: А вы любите холодный кофе?

Всем привет! Все-таки солнце - это почти как кофе. Когда за окном солнце, вставать легче, чувствуешь себя бодрее. Сегодня вот пасмурно. Выглядываешь в окно - мокрый асфальт... Ощущения вот такие:

Будем исправлять интересными (и хорошими!) новостями!

Кстати, про кофе!

В последние годы в США перестал пользоваться популярностью горячий кофе (what?!). Народ предпочитает охлажденные кофейные напитки. Но всех очень огорчало, что у охлажденных напитков нет вкусной молочной пены, как у "правильных" латте и каппучино.

На днях проблема была решена: кофейня Starbucks представила многолетнюю разработку для спасения своих продаж — холодную молочную пену! С 2014 года в компании искали способ создавать эту самую пену на охлажденных напитках. В отличие от классической добавки к кофе, новая разработка не подогревает напиток и делается из менее жирного молока, проходящего через аэрацию.

Представители Starbucks отметили, что нововведение не является временным и станет полноценным элементом меню. Его можно будет добавить к любому напитку, дополнительная плата составит около 50 центов (примерно 30 рублей). Холодная молочная пена станет доступна с 19 апреля, в первую очередь — в американских кофейнях компании.

Участвуем в опросе под блогом: какой кофе вы предпочитаете - горячий или холодный?

Милота дня.

Американка сняла на видео черного медведя, который забрался на батут у нее во дворе и вдоволь наигрался с лежавшими там игрушками:

Новости!

История о незадачливых прогульщиках, которая произошла в штате Иллинойс. Четвероклассник Такер Спекман и его брат Ганнер решили пропустить занятия в школе, чтобы посмотреть домашнюю игру бейсбольной команды «Чикаго Кабс». Чтобы немного подразнить преподавателей образовательного учреждения, они сделали плакат с надписью: «Пропускаем школу. Не говорите директору Верслуису». А дальше как в классической комедии: фото парнишек с плакатом опубликовал твиттер Национальной бейсбольной лиги, и пост увидел директор Патрик Верслуис. По "счастливой" случайности, он тоже находился на стадионе (взял официальный выходной, а не прогуливал, в отличие от школьников)! Но все обошлось: Верслуис нашёл школьников и сказал им, что считает плакат смешным. После этого он сделал совместную фотографию с учениками, один из которых по-прежнему держал баннер. "Я совсем не нервничал, потому что знал, что у нас классный директор и он не будет злиться или говорить нам плохие вещи", - заявил журналистам Такер Спекман. И правда, директор обалденный! ;)

Российская футбольная премьер-лига получила новый логотип — это сине-бело-красный медведь с горящими «от страсти» глазами. Символ разработала Студия Лебедева. Авторы рассказали, что медведь вписан в пятиугольник как на обычном футбольном мяче, а пересекающиеся цвета символизируют «соревновательный дух». По одному из рабочих вариантов, логотип РФПЛ также будут размещать на футбольных мячах. Народ в "интернетах" уже раскритиковал лого за излишнюю схожесть с лого английской премьер-лиги. А вы что скажете?

KFC и российский бренд «Юность» (продвигает стиль 80-90-х гг) выпускают совместную коллекцию одежды. Центральной темой коллаборации стало переосмысление визуальных архивов KFC: полковника Сандерса и фирменной цветовой палитры. В коллекцию вошли куртки, футболки, худи, свитшоты, сумки и аксессуары с кириллической надписью «КФС». Презентация коллекция состоит 19 апреля. Чуть позже ее можно будет купить онлайн и у партнеров «Юности».

Вместо музыкальной паузы - мультик!

Серия любимого Simon's Cat - как-то мы ее пропустили случайно... Исправляемся:

Бодрящий рекорд!

Скалолазы Брэд Гобрайт и Джим Рейнольдс побили рекорд по скоростному подъёму на одну из крупнейших по величине монолитных горных вершин в Северной Америке — гору Эль-Капитан. Чтобы подняться на вершину, скалолазам потребовалось 2 часа, 19 минут и 44 секунды. Смотрим завораживающее видео:

В галерее - милые иллюстрации Lynn Chen. Ну очень эмоциональные зверушки получаются у автора!

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