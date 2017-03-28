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Утро в Туле
28 марта: Сумки в виде мешков под глазами? Заверните две!

28 марта: Сумки в виде мешков под глазами? Заверните две!

Доброе утро! Опять ночью снег нападал. Да что ж это такое! Эй, весна, на этой неделе уже апрель - забыла?.. Хочется солнышка, тепла и ЛЕТА!

 

Начнем с рекорда. Он у нас как всегда - бессмысленный и беспощадный!

16-летний чемпион по тхэквондо Керим Ахметспахик (Kerim Ahmetspahic) из Боснии установил мировой рекорд по количеству разбитых головой бетонных блоков. Подросток расправился с 111 штуками за 35 секунд, а его достижение зафиксировала комиссия Книги рекордов Гиннесса. 

 

Еще больше экстрима хотите? Да пожалуйста. Водитель Ли О'Доннелл совершил первое в истории успешное переднее сальто на монстр-траке. Событие произошло в финале соревнований Monster Jam в Лас-Вегасе. Благодаря идеально выполненному трюку О'Доннелл победил в соревнованиях.

Чтобы увидеть непосредственно победный трюк, смотрите со второй минуты:

А вот фронтфлип поближе:

 

Новости!

Английский художник Luke Jerram представил проект Museum of the moon. Точная копия луны диаметром 7 метров выполнена по снимкам NASA в соотношении 1:500000 и распечатана на воздушном шаре, который подсвечивается изнутри! Вот прям нравится:

 

Тренд из Голландии. Специально для шоу-рума Kiki Niesten в Нидерландах дизайнеры разработали оригинальную модель сумки: изделие выполнено в виде мешков под глазами! Как объяснили сами создатели, на мысль о подобном аксессуаре их натолкнуло то обстоятельство, что каждый рано или поздно устает и от моды. 

 

Компания Bugatti представила собственный велосипед PG Bugatti Bike. Он разработан немецкой компанией Pimpgarage, которая выпускает эксклюзивные высокотехнологичные велосипеды. На 95% он сделан из углеродного волокна, благодаря чему весит всего пять килограммов. Конструкция также примечательна специальным амортизатором рулевой вилки, спроектированным с учётом аэродинамики. По словам Bugatti, это самый лёгкий велосипед в мире. PG Bugatti Bike выпустят ограниченным тиражом всего 667 экземпляров, каждый из которых будет собираться на фабрике в немецком Регенсбурге исключительно вручную. Дизайн велосипеда создан с оглядкой на гиперкар Chiron, а для отделки используются те же оттенки красок и сорта кожи, что и в автомобиле. Покупателям PG Bugatti Bike будет предложено выбрать цвет велосипеда из нескольких вариантов, среди которых есть и прозрачный лак, который подчеркнёт красоту настоящего карбона. Разумеется, продукты от Bugatti, хоть и совместной разработки, не могут быть дешёвыми. Вот и PG Bugatti Bike будет стоить 39 тысяч долларов — более 2,2 миллиона рублей по нынешнему курсу.

 

Музыкальная пауза! Попугай по кличке Куиппо спел дуэтом сам с собой - подпевал видео.

 

Немного о работе мечты, которую мы опять проворонили...

26-летняя Анна Черданцева из Уфы получила должность «испытателя диванов» в мебельной компании MZ5 Group. Сейчас она проходит стажировку - ходит на мебельные заводы, проверяет надёжность механизмов. В течение трёх месяцев после стажировки она будет испытывать новый диван. Ей его доставят прямо на дом. Не менее десяти часов в сутки Черданцева в различных положениях должна будет проверять его надёжность, выполнять творческие задания, заполнять отчет о ходе испытаний и получать за это 56 тысяч рублей в месяц.

«Это тяжело. Потому что многие воспринимают это невсерьёз. Но это безумно приятно», — призналась девушка.

Сюжет о первых трудовых буднях Ани представил ГТРК «Башкортостан».

 

В галерее - творчество австрийского уличного художника Nychos. Он специализируется на картинах, которые раскрывают подробности анатомии:

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:33 +6
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