29 марта: Секреты маскировки и страшно красивое дефиле

Всем привет! Как-то незаметно наступила среда. И это радует!

Сегодня утром, кстати, -2. Шапку надевайте!)

Начнем день с мультика! Simon's Cat - спецвыпуск про трудности маскировки. Как всегда очень мило и правдиво (хозяева кошек поймут):

Главным героем милого и забавного видео этого утра станут не животные, как это бывает чаще всего. Сегодня это девушка, которая примерила защитный костюм своего парня-сапера. А это, между прочим, 36 кг!!!

Новости!

В Китае провели дефиле на высоте более 2000 метров - девушки-модели в национальных костюмах прогулялись по дощатой тропе вдоль вертикальной скалы. Эта тропа в длину составляет около трёх километров, находится на высоте две тысячи метров и огибает скалу в одном из горных китайских парков.

Трое российских фотографов-любителей выиграли национальную премию конкурса фотографии Sony World Photography Awards. Первое место занял Александр Виноградов с портретным снимком «Матильда». Второе и третье места получили фотографы Сергей Дибцев и Иван Турухано. ПРи этом Виноградов и Дибцев попали в список десяти лучших фотографов-любителей со всего мира - их фотографии прошли отбор, соревнуясь с 105 тысячами работ от других авторов со всего мира. Фотографы, вошедшие в финальную десятку, получат от Sony фотоаппарат и примут участие в конкурсе на лучшего фотографа-любителя. Победителя объявят 20 апреля в Лондоне, а работы конкурсантов выставят в культурном центре Somerset House с 21 апреля по 7 мая.



Фото Александра Виноградова.



Фото Сергея Дибцева.



Фото Ивана Турухано.

И новости из Исландии. Там в прошлых выходных был зафиксирован резкий скачок рождаемости. Один из дежурных врачей, принимавших роды, отметил, что бум рождаемости начался ровно через девять месяцев после того, как сборная Исландии во время Чемпионата Европы-2016 одержала победу над англичанами и впервые в истории вышла в ¼ финала. Вот он - секрет демографического роста! Понятно теперь, почему у России на этом поприще дела не очень.

Любители вселенной "Марвел" есть? Опубликован трейлер фильма «Человек-паук: Возвращение домой»! Сюжет картины развивается после событий, рассказанных в фильме «Первый мститель: Противостояние». Питер Паркер — старшеклассник, у которого появляются супергеройские способности после укуса паука. Его наставником становится Тони Старк — Железный человек. Вместе они должны победить злодея по имени Стервятник. Главные роли в фильме исполнили Том Холланд, Роберт Дауни мл., Майкл Китон и Зендея Коулман. Режиссирует «Человека-паука» Джон Уоттс. Премьера фильма назначена на 7 июля 2017 года.

Кому нужна мотивация для занятий спортом? Ловите двойную порцию.

В твиттере опубликовали видео, на котором был заснят опасный и сложный трюк гимнаста - он сконструировал две пирамиды, поставив друг на друга по восемь гантелей. После этого он забрался на вершину и показал акробатические трюки, руками держась за снаряды.

Но его акробатические навыки затмил пожилой мужчина, бросавший мяч в кольцо на заднем плане. Пенсионер забросил пять мячей подряд без единого промаха и, кажется, готов был забросить и шестой, но в этот момент ролик заканчивается.

Не можем не поделиться с вами рекламой, которую сняли в Швеции. Объект рекламы необычный - муниципальный общественный транспорт. А ролик снят в стиле рекламы нового коммерческого автомобиля или инновационного устройства. Драматическая музыка, внимание к деталям, достоинства загадочной новинки: электрифицированность, совместное использование сервиса, делегирование вождения, стабильность и другие. Супер!

В галерее - безмятежная жизнь котиков. Хорошего вам дня, пусть заботы и хлопоты будут только приятными!