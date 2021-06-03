блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
3 июня: концерты для животных из зоопарка и бассейн для людей со страхом высоты

3 июня: концерты для животных из зоопарка и бассейн для людей со страхом высоты

Доброе утро! Начинаем новый рабочий день с порции хороших новостей. Поехали!

 

Всё ясно. Сегодня в Туле малооблачно, а температура воздуха прогреется до +19 градусов.

 

В Таиланде 11-летняя Сеенлада Супат каждую неделю приходит в зоопарк на юго-востоке Бангкока и играет на синтезаторе для его обитателей. Своими выступлениями девочка хочет скрасить одиночество зебр, сурикатов, гиппопотамов и прочих.

Иногда животные подходят совсем близко и даже мешают играть. Например, лемуры в момент концерта могут спокойно забраться на синтезатор. Но ей это даже нравится — выходит, звери играют вместе с ней.

Ребенку кажется, животным не хватает общения с людьми из-за строгих антиковидных ограничений. А еще таким образом девочка пытается перебороть страх публичных выступлений. В администрации зоопарка утверждают, что музыка хорошо влияет на настроение животных.

 

Авторы прилипчивого хита Nightmares наконец доросли до дебютного альбома. Это крепкий англосаксонский поп новой формации, наследующий традиционную островную меланхолию и развязность от Happy Mondays до The Streets. Сегодня слушаем Easy Life – Ocean View.

 

В конце мая в Лондоне там открылся бассейн с прозрачным дном под названием Sky Pool. Бассейн расположен на высоте 35 метров над землей и скорее напоминает стеклянный мостик, связывающий крыши двух соседних зданий.

Жители жилого комплекса, к которому относится бассейн, в восторге от этого сооружения, а вот у аэрофобов перехватывает дыхание от одного вида конструкции.

Из плюсов: безупречный вид на Вестминстерский дворец и колесо обозрения «Лондонский глаз». Из минусов: непонятно, как думать о чем-то приятном и возвышенном, когда толщина стеклянного дна составляет всего 30 сантиметров, а боковых стенок — и вовсе 20...

 

Многим кажется, что офис — это самое скучное место в мире, где сидят унылые и вечно недовольные работники. Но поверьте, иногда в офисах бывает очень весело, если там собираются соответствующие люди, готовые внести в трудовые будни нотку юмора и абсурда. Вот тут и начинается: забавные костюмы, воздушные шары, армия плюшевых медведей, розыгрыши любимых коллег… Да много чего смешного можно придумать в перерыве между переговорами и важными сделками. И вот эти офисные весельчаки это подтвердят!

Хорошего дня и креативного настроения!

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
, Фото: 11
, Фото: 12
, Фото: 13
, Фото: 14
, Фото: 15
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +1
;
2 июня: пончики за прививку и будильник, который разговаривает голосом мамы
2 июня: пончики за прививку и будильник, который разговаривает голосом мамы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.