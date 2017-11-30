30 ноября: Супергерои среди нас и крысиное "Счастье"

Уау! Последний день осени!

Вот парадокс: в последний день осени "минус", а в первый день зимы обещают "плюс"... Наша погода никогда не перестанет удивлять:

Начнем день с бодрящего экстремального видео. Его участники - супергерои, никак иначе!!!

Французская команда Soul Flyers в вингсьютах (крылатых костюмах) смогла сделать невероятное: экстремалы спрыгнули с вершины горы Юнгфрау, высота которой составляет 4 тысячи метров, и сумели залететь в открытую дверь небольшого самолёта, движущегося над Швейцарскими Альпами.

Участники проекта Фред Фуген (Fred Fugen) и Винс Реффет (Vince Reffet) попали в самолёт через вход, находящийся в нескольких метрах от пропеллера. Экстремалы признались, что перед записью ролика совершили больше 100 тестовых прыжков в Испании.

Как успели отметить многие, трюк очень похож на то, что делал Джеймс Бонд в картине "Золотой Глаз". Только там агент 007 попал в самолёт, спрыгнув с высоты на мотоцикле (сцена начинается с 8:30).

Оказывается, такое не только в кино возможно!!!

А теперь немного милоты.

Интересно, что делают собаки, когда думают, что их никто не видит?..

Новости!

Помните, сколько все ржали над скульптурами Криштиану Роналду? Мемы в прошлом! Знаменитому футболисту сделали новый, более удачный памятник. На этот раз за дело взялся скульптор Хосе Антонио Наварро Артеага. Как пишут испанские СМИ, когда его сын увидел ужасный бронзовый бюст на родине футболиста, он попросил своего отца сделать нормальный памятник. И тот решил выполнить просьбу сына. Ну лучше же, да? (Новый памятник справа, а слева - это то, что наваял какой-то умелец и пытался поставить в аэропорту острова Мадейры).

Google запатентовала технологию, которая позволит ноутбуку Pixelbook открываться автоматически: для этого пользователю нужно будет всего лишь нажать на специальную сенсорную панель на крышке. После того как пользователь нажмёт на тачпад на крышке ноутбука, будут запущены моторизированные шарниры, которые и откроют крышку устройства. Фронтальная камера (или даже несколько камер или датчиков) начнут затем отслеживать лицо человека, чтобы автоматически выбрать оптимальный угол наклона экрана. Причём во время использования, как говорится в патенте, Pixelbook продолжит самостоятельно настраивать угол наклона (вероятно, это может быть удобно при использовании видеочата). Если же после открытия крышки в течение определённого времени лицо не будет распознано устройством, ноутбук автоматически закроется и заблокируется. Патентная заявка датируется ещё 2013 годом, однако одобрили её только сейчас. Впрочем, пока непонятно, будет ли Google использовать данную технологию в новом Pixelbook или нет. Технологии для лентяев в действии!

В заброшенном аэропорту Стэплтон города Денвера (Колорадо) построили ресторан, чтобы сохранить здание диспетчерской вышки от сноса. Аэропорт построили в 1929 году, но в 1995 его закрыли — вместо него сейчас функционирует другой. С тех пор всю инфраструктуру Стэплтона, кроме вышки, снесли. Местные власти обратились к сети Punch Bowl Social с предложением обустроить там ресторан. Авторы проекта постарались сохранить интерьер вышки, но столкнулись с определёнными сложностями. Некоторые элементы декора напоминают стиль 1920-х и 1930-х годов. Получилось очень мило! Последнее фото - это вид из вышки аэропорта в то время, когда тот еще работал.

Вышел тизер-трейлер новых "Мстителей"! Ну как не посмотреть-то?..

На больших экранах уже в мае 2018 года!!!

И давайте опросик в тему: "Мстители" или "Лига справедливости"? Отвечайте в опросе под блогом!

Новинка для любителей короткого метра.

Мультипликатор Стив Каттс выпустил анимационную короткометражку «Счастье» (Happiness). Видео повествует о стремлении крысы обрести радость жизни и самореализоваться. В ролике автор показывает жизнь главного героя в мегаполисе: он спускается в метро в час пик, теряет время в пробках и пытается урвать товары во время «Чёрной пятницы». Герой ищет «счастье» в алкоголе и антидепрессантах, но вскоре он в стремлении заработать возвращается к реальности, на работу в «мышеловку».

В галерее - подборка странных снимков, сделанных фотоловушками в лесу. По каждому фото можно снимать диснеевский мультик!..

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