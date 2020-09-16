16 сентября: необычный фоторепортаж с мишками Тедди и собака, портящая кадр

Доброе утро, туляки! Мы собрали для вас несколько хороших новостей для отличного начала дня. Поехали!

Наконец-то без дождя. Сегодня синоптики обещают в Туле ясную погоду. А столбики термометров поднимутся до +17 градусов.

Из глубин архивов интернета на поверхность соцсетей вынырнуло видео 36-летней давности с молодым журналистом Киану Ривзом, ведущим репортаж с конвенции мишек Тедди в Канаде.

Как сообщает Newsweek, в 20 лет Киану (сейчас ему 56 лет) работал корреспондентом и соведущим в детском шоу Going Great на телеканале CBC.

9 сентября празднуется день плюшевого мишки (или медвежонка Тедди). В честь этой даты в твиттере CBC опубликовали отрывки из репортажа молодого Ривза.

В начале видео актер говорит, что ждет «много безумия» на этом мероприятии, а также задается вопросом, почему всех медведей зовут Тедди. У одной из женщин он спрашивает, где учился ее медвежонок, и она отвечает: «В подготовительной школе лап».

«Я всюду искал тебя. Мы должны спуститься в кафе для медведей и поговорить о медвежатости. Слушай, ты знаешь об этом конкурсе для медведей? У нас проблемы. Так вот, слушай, мы пойдем вниз и поговорим о делах, тогда все будет хорошо. Я люблю этого парня», — говорит будущая звезда «Джона Уика» игрушечному медведю и целует его.

У российского исполнителя Tesla Boy вышел новый трек. Точнее кавер на советский хит «Белая ночь», которую выпустила электропоп-группа «Форум» в рамках одноименного альбома. Кликайте по картинке и слушайте Tesla Boy - «Белая ночь».

В любой компании друзей или в семейном кругу всегда найдется «тот самый друг», который то и дело портит групповой снимок — пока все спокойно улыбаются и смотрят в камеру, он выделяется вечно закрытыми глазами, причудливой позой, кислой миной или наоборот слишком энергичным смехом.

Сиба-ину по кличке Хина живет в Японии и благодаря своей способности «портить» фото стала звездой интернета.

Ее хозяйка Йоко часто выкладывает в инстаграм групповые снимки своих собак — четырех сиба-ину Кикко, Саши, Момо и Хины. Учиться позировать псы начали еще с детства.

Со временем питомцы научились создавать гармоничную композицию кадра, однако Хина на большинстве снимков по?прежнему остается «белой вороной». На многих снимках она закрывает глаза. Зевает или облизывается. Или просто смотрит совсем в другую сторону.

Впрочем, в последнее время Йоко нашла поход к Хине, и на некоторых снимках она отменно позирует и не отвлекается.

Наверное, каждый когда-либо сталкивался с ситуациями, когда за что бы ты ни брался, всё идёт наперекосяк. Закон подлости начинает работать на полную катушку, а удары судьбы словно бы поджидают за каждым углом. Мы собрали в нашей галерее фотографии от людей, которые столкнулись с невезением лицом к лицу. Ну что же, со всеми бывает!

Хорошего дня и отличного настроения!