14 января: кот-почтальон-сводник и школьник, который использует дневник необычным образом

Утро доброе! Без лишних слов начинаем новый классный день с порции хороших новостей. Поехали!

Опяяять метееееель, и мается былое в темнотееее. Сегодня в Туле целый день будет идти снег, а температура воздуха днем опустится до -8 градусов.

Англичанин Зак Кинг и его девушка Ольга Шипунова стали друзьями по переписке с одним из своих соседей. Все благодаря их годовалому коту Билли. Вот он, знакомьтесь.

Однажды Ольга заметила, что Билли вернулся домой с запиской.

Ваш кот любит приходить к нам, когда гуляет. Он садится у двери и мяукает, чтобы его пустили. Кот очень смешной, мы его обожаем! Понятия не имеем, откуда он приходит. Как его зовут? Мы зовем его Билли :)

Ваши дружелюбные соседи.

Невероятно, но соседи точно угадали имя кота! ?? Ольга сообщила об этом в ответной записке — и заодно попросила хорошенько почесать Билли подбородок. Так соседи начали обмениваться корреспонденцией, а кот стал настоящим почтальоном.

Ольга и Зак и их неизвестный адресат обменивались кулинарными рецептами: как вам, например, идея смешать пасту васаби с картофельным пюре (чтооо?!)

Вскоре благодаря соседям у Билли появилась своя маленькая почтовая сумка! Вы только посмотрите на эту прелесть.

Итак, соседи советуют:

Кулинарную передачу «The Chef Show» с Джоном Фавро

Канадский комедийный сериал «Шиттс Крик» (Семь премий «Эмми», между прочим — так написано в записке. Но вообще-то девять)

Французский сериал «Десять процентов» (на Netflix он называется «Call My Agent!»)

Импровизационное шоу «Миддлдитч и Шварц» с комиками Томасом Миддлдитчем из «Кремниевой долины» и Беном Шварцем

А еще сериалы «Политик», «Половое воспитание», «Мастер на все руки» с Азизом Ансари, «Темное дитя» (тоже канадское шоу) и документальный фильм «Мой учитель-осьминог». Все с Netflix.

Билли, как говорится, сложа руки не сидел.

Зак признается, что эта переписка помогла ему немного скрасить время карантина — особенно зимой. «Последние месяцы года действительно не очень хорошо сказались на мне. Мне не хватает слов, чтобы отблагодарить мою девушку Ольгу, семью, друзей и маленького Билли», — пишет Зак.

Певец Робби Уильямс снова запишет фит с Кайли Миноуг. В 2000-м году артисты выпустили ставший хитом сингл Kids, и теперь, спустя двадцать лет, снова объединились для работы над совместным проектом. Daily Star Online сообщает, что Уильямс и Миноуг тайно записали новую композицию — эту информацию изданию подтвердил сам певец. «У нас с мисс Кайли Миноуг есть песня, и у меня большие планы на нее» — заявил он. А пока мы ждем новую композицию, предлагаем послушать Robbie Williams and Kylie Minogue – Kids.

Администратор базы отдыха из Перми выложила фотографии школьного дневника своего сына, который ходит в первый класс. Ребенок слишком буквально воспринял графу «для заметок» — и стал записывать туда разные мысли. Например, «хочу жрать» или «хочу жрать и домой».

И это еще не все: на форзаце дневника можно найти некий «список дьяволов» с перечислением видеоблогеров вроде Влада Бумаги (он же A4) и Глента.

Школьник разрешил выложить фотографии своего школьного дневника в твиттер. По словам матери, у него также есть личный дневник, но в него никто не заглядывает.

У зимы существует несколько режимов, один из которых — лёгкий снежок в сочетании с приятным морозцем, которые так и манят выйти за дверь и прогуляться по улице. А второй вариант этого времени года — сугробы по колено, замёрзшие градусники и покрывшиеся инеем ресницы. В такие моменты на снег хочется смотреть исключительно из окна, по шею зарывшись в одеяло. Ведь мощный мороз и снег способны на многое!

Хорошего дня и не мерзните!